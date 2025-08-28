Europa League, ΠΑΟΚ - Ριέκα: Για την ανατροπή στην «καυτή» Τούμπα - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Οnsports Τeam

Με μοναδικό στόχο την ανατροπή και την πρόκριση στη League Phase του Europa League υποδέχεται ο ΠΑΟΚ την Ριέκα στην Τούμπα.

Τη δεύτερη συνεχόμενη παρουσία του στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης θέλει να «φιξάρει» ο «Δικέφαλος του Βορρά», το απόγευμα της Πέμπτης (28/08) κόντρα στους Κροάτες. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Ριέκα, μία εβδομάδα μετά την ήττα του 1-0 στον πρώτο αγώνα.

Το «συγκρότημα» του Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να κάνει την ανατροπή και για να μπορέσει να πάρει το «εισιτήριο» χρειάζεται τη νίκη με τουλάχιστον δύο τέρματα διαφορά.

Σε περίπτωση που η κανονική διάρκεια τον βρει μπροστά στο σκορ μ’ ένα γκολ διαφορά, τότε η πρόκριση θα κριθεί στην παράταση και τα πέναλτι, ενώ σε οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, θα συνεχίσει στη League Phase του Conference League.

Στα θετικά για τον Ρουμάνο κόουτς των Θεσσαλονικέων είναι η επιστροφή των Τάισον και Πέλκα, που απουσίαζαν από την πρώτη αναμέτρηση, τη στιγμή που οι Κροάτες ταξίδεψαν στην Μακεδονία χωρίς τον Ράντελιτς και τον Εντοκίτ αμφίβολο.

Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Ριέκα έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 20:30 στην «καυτή» Τούμπα, λόγω του sold out των «ασπρόμαυρων» οπαδών, ενώ τηλεοπτικά το ματς θα καλυφθεί από το Open TV.