Europa League, ΠΑΟΚ - Ριέκα: Sold out η ρεβάνς της Τούμπας

Καρφίτσα… δεν θα πέφτει στη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Ριέκα για τα play offs του Europa League.

Εξαιρετικό είναι το κλίμα που επικρατεί στον ΠΑΟΚ λίγες ώρες πριν τον επαναληπτικό με τους Κροάτες. Οι «ασπρόμαυροι» οπαδοί έχουν… μεθύσει από τη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη από τη Σλάβια Πράγας και θέλουν να παραμείνουν σ’ αυτήν την κατάσταση και μετά τη δεύτερη «μάχη» με τη Ριέκα για το Europa League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» υποδέχεται τους Κροάτες στην Τούμπα, το απόγευμα της Πέμπτης (28/08) στις 20:30 έχοντας ως στόχο την ανατροπή της ήττας 1-0 από τον πρώτο αγώνα. Μάλιστα, στην προσπάθειά τους οι «ασπρόμαυροι» θα έχουν ένα ισχυρό… όπλο.

Όπως έγινε γνωστό, το βράδυ της Πέμπτης (28/08) στο πλευρό των παικτών του Ραζβάν Λουτσέσκου θα βρεθούν οι οπαδοί της ομάδας, οι οποίοι θα δώσουν δυναμικό «παρών». Συγκεκριμένα, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ εξαφάνισαν τα εισιτήρια της αναμέτρησης φτάνοντας στο δεύτερο sold out στα προκριματικά.