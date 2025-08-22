Ρενάτο Σάντσες: Ανατροπή στην... ανατροπή και έρχεται Αθήνα

Οnsports Τeam

Το σίριαλ Ρενάτο Σάντσες καλά... κρατεί με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο για νέα ανατροπή στην υπόθεση της μεταγραφής του και τον παίκτη να αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Και ενώ όλα έδειχναν ότι η υπόθεση της μεταγραφής του Ρενάτο Σάντσες από την Παρί Σεν Ζερμέν στον Παναθηναϊκό... ναυαγεί, ο παίκτης σύμφωνα με όλες τις τελευταίες πληροφορίες μπαίνει στο αεροπλάνο και έρχεται στην Αθήνα εντός της ημέρας για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Παναθηναϊκός, Παρί Σεν Ζερμέν και Ρενάτο Σάντσες τα έχουν βρει σε όλα για τον δανεισμό του παίκτη στην ομάδα του "τριφυλλιού" και από τη στιγμή ο ο Πορτογάλος παίκτης περάσει με επιτυχία τις εξονυχιστικές ιατρικές εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί, τότε θα ανακοινωθεί από την ομάδα του Παναθηναϊκού.

Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή θα μιλάμε για μια ακόμα σπουδαία κίνηση των "πράσινων" (μετά την απόκτηση του Ντάβιντε Καλάμπρια), με τον Σάντσες να έχει ένα τεράστιο κίνητρο να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό σε Ελλάδα και Ευρώπη, έτσι ώστε να επανέλθει και αυτός στο κορυφαίο επίπεδο.