Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Σαχτάρ – Παναθηναϊκός: Τετέ και Τσέριν στο βασικό σχήμα, διατηρείται ο Σφιντέρσκι
Onsports Team 14 Αυγούστου 2025, 20:13
EUROPA LEAGUE

Σαχτάρ – Παναθηναϊκός: Τετέ και Τσέριν στο βασικό σχήμα, διατηρείται ο Σφιντέρσκι

Οι επιλογές του Ρουί Βιτόρια για το σπουδαίο ματς με τους Ουκρανούς, το οποίο θα κρίνει την πρόκριση στα play offs του Europa League.

Στην Κρακοβία θέλει να σημειώσει ένα σπουδαίο αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός, απέναντι στην ισχυρή Σαχτάρ Ντόνετσκ. Οι «πράσινοι» χωρίς Τζούρισιτς και Μπακασέτα, θέλουν νίκη-πρόκριση στα play offs του Europa League.

O Ρουί Βιτόρια διατηρεί στην κορυφή της επίθεσης τον Σφιντέρσκι, ενώ έχει βασικούς τους Τετέ και Τσέριν. Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Ντραγκόφσκι. Στην άμυνα Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος.

Σε ρόλο ανασταλτικού μέσου ο Τσιριβέγια, με τους Μαξίμοβιτς και Τσέριν στα χαφ. Δεξιά ο Τετέ, αριστερά ο Πελίστρι και κορυφή στην επίθεση ο Σφιντέρσκι.

 


Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ 0-1: Ο Καμαρά τον λύτρωσε στο 115', με Ριέκα στα play offs!
42 λεπτά πριν Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ 0-1: Ο Καμαρά τον λύτρωσε στο 115', με Ριέκα στα play offs!
SUPER LEAGUE
Super League: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
1 ώρα πριν Super League: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
ΣΠΟΡ
Κίνα: 29χρονος Ιταλός αθλητής κατέρρευσε και πέθανε στους παγκόσμιους αγώνες προσανατολισμού
2 ώρες πριν Κίνα: 29χρονος Ιταλός αθλητής κατέρρευσε και πέθανε στους παγκόσμιους αγώνες προσανατολισμού
EUROBASKET
Ελλάδα – Μαυροβούνιο 69-61: Τα… έσπασε από την περιφέρεια, νίκησε με άμυνα και κορυφαίο τον Μήτογλου
2 ώρες πριν Ελλάδα – Μαυροβούνιο 69-61: Τα… έσπασε από την περιφέρεια, νίκησε με άμυνα και κορυφαίο τον Μήτογλου
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved