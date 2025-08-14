Ομάδες

Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ: Με βασικό Ιβανούσετς για την πρόκριση
Onsports Team 14 Αυγούστου 2025, 19:12
EUROPA LEAGUE

Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ: Με βασικό Ιβανούσετς για την πρόκριση

Οι επιλογές του Ράζβαν Λουτσέσκου για την ενδεκάδα του «δικέφαλου» στη «μάχη» με τους Αυστριακούς για το εισιτήριο των play offs του Europa League.

«Μάχη» στην Αυστρία για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δίνει τη ρεβάνς του 0-0 της Τούμπας με αντίπαλο τη Βόλφσμπεργκερ. Ο «δικέφαλος» του βορρά θα παραταχθεί με βασικό τον Ιβανούσετς, όπως επέλεξε ο Ράζβαν Λουτσέσκου.

Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Παβλένκα. Στην άμυνα Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής Οζντόεφ και Μεϊτέ.

Ο Ιβανούσετς σε ρόλο οργανωτή, Κωνσταντέλιας και Ζίβκοβιτς στα «φτερά» και κορυφή στην επίθεση ο Τσάλοβ.

 



