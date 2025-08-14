«Κοντά σε Καλάμπρια ο Παναθηναϊκός»

Οnsports Τeam

Πολύ κοντά σε μια τεράστια μεταγραφή φαίνεται πως βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, αφού σύμφωνα με νέα ιταλικά δημοσιεύματα οι "πράσινοι" βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Νταβίντε Καλάμπρια.

Από χθες οι πληροφορίες που ήθελαν τις δύο πλευρές να βρίσκονται πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία... φούντωναν και σήμερα ο Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Μορένο αναφέρει στον λογαριασμό του στο twitter «Ο Καλάμπρια πηγαίνει στον Παναθηναϊκό».

Και προσθέτει: «Σας είχα αποκαλύψει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Καλάμπρια. Σήμερα λοιπόν, ο Καλάμπρια πλησιάζει όλο και περισσότερο στον Παναθηναϊκό, που προσφέρει στον πρώην μπακ της Μίλαν και της Μπολόνια, συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Θα δούμε λοιπόν, αν θα υπάρξει λευκός καπνός στο τέλος, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω τώρα είναι ότι ο Καλάμπρια είναι πάρα - πάρα πολύ κοντά να πει το ''ναι'' στον Παναθηναϊκό».

Σύμωνα με όλες τις πληροφορίες οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται συμωόλαιο τριετούς διάρκειας με τις απολαβές του άλλοτε αρχηγού της Μίλαν να φτάνουν τα 6.000.000 ευρώ.