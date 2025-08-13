ΠΑΟΚ: Χωρίς Τάισον με Βόλφσμπεργκερ – Όσα δήλωσε ο Ράζβαν Λουτσέσκου

Onsports Team

Ο τεχνικός του «δικέφαλου» επισήμανε στη συνέντευξη Τύπου πως δε θα έχει τον Βραζιλιάνο, ενώ αντίθετα θα είναι στη διάθεσή του ο Μαντί Καμαρά.

Οριστικά χωρίς τον Τάισον θα αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ στην Αυστρία κόντρα στην Βόλφσμπεργκερ. Αυτό επισήμανε ο Ράζβαν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου πριν τη ρεβάνς με για τον Γ’ προκριματικό του Europa League. Ο Ρουμάνος ξεκαθάρισε πως θα έχει κανονικά στη διάθεσή του τον Καμαρά.

Αναλυτικά:

«Θα το δούμε πόσο έτοιμη είναι η ομάδα. Έχω την αίσθηση ότι όλοι είναι αφοσιωμένοι, έχει περάσει μία ακόμη εβδομάδα προπονήσεων. Είναι ένα αποτέλεσμα αυτό του πρώτου αγώνα που κρατά όλους συγκεντρωμένους, και τις δύο ομάδες, δεν έχει κάποιος πλεονέκτημα ή μειονέκτημα.

Ο Τάισον δεν είναι με εμάς, αλλά γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν παραπονιέμαι όταν λείπει κάποιος. Όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι. Δεν είμαι γιατρός να απαντήσω πόσο θα μείνει ο Τάισον εκτός, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι θα είναι πλήρως έτοιμος μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων τον Σεπτέμβριο. Ο Μαντί (σ.σ. Καμαρά) είναι μαζί μας για το παιχνίδι. Το θέμα είναι να αντιδράμε σωστά, το πιο σημαντικό που περιμένω είναι οι αντιδράσεις σε κάθε στιγμή του αγώνα. Αυτό μας έλειψε την προηγούμενη εβδομάδα και έδωσε την δυνατότητα στον αντίπαλό μας να έχει καλύτερη εικόνα. Ξαναλέω, το πιο σημαντικό είναι η ομάδα να έχει δυνατή νοοτροπία και συγκέντρωση σε κάθε φάση του παιχνιδιού. Να είναι μία ομάδα που θα δουλέψει μαζί, αυτό είναι το πιο δυνατό μας σημείο».

Για τη δυσκολία στο γκολ: «Δεν ξέρω τι θα αλλάξει σε αυτόν τον τομέα που λέτε, αυτό που ξέρω είναι ότι πρέπει να κερδίσουμε».