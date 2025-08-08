Ομάδες

Πότε παίζουν τις ευρωπαϊκές ρεβάνς Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
Onsports Team 08 Αυγούστου 2025, 02:24
EUROPA LEAGUE

Δείτε τις ημερομηνίες των αγώνων ρεβάνς στα ζευγάρια Σαχτάρ-Παναθηναϊκός, ΑΕΚ-Άρης Λεμεσού και Βόλφσμπεργκερ-ΠΑΟΚ. 

Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 0-0 κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ και πλέον στρέφει την προσοχή του στη ρεβάνς, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Το Τριφύλλι θα ψάξει την πρόκριση στα playoffs μέσω του δεύτερου αγώνα, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 14 Αυγούστου και ώρα 21:00.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Εθνικό Στάδιο Κρακοβίας στην Πολωνία.

Και ο ΠΑΟΚ με τη σειρά του έμεινε στο 0-0 με τη τη Βόλφσμπεργκερ στην Τούμπα και πλέον η πρόκριση στα playoffs του Europa League θα κριθεί στην Αυστρία την επόμενη εβδομάδα.

Η ρεβάνς ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 14 Αυγούστου στις 20:00 στη “Lavanttal-Arena”.

Η ΑΕΚ πλήρωσε τα αμυντικά της λάθη, «πέταξε» το εξαιρετικό πρώτο 15λεπτο και έβαλε δύσκολα στον εαυτό της.

Το 2-2 απέναντι στον Άρη Λεμεσού αφήνει τα πάντα ανοιχτά για την πρόκριση στα playoffs του Conference League, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για την επόμενη Πέμπτη (14/08) στις 21:00 στην OPAP Arena.



