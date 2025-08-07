Live Streaming ΠΑΟΚ - Βολφσμπέργκερ: Η πρώτη αναμέτρηση για τον 3ο προκριματικό του Europa League

Onsports Team

Δείτε LIVE την εξέλιξη στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Βολφσμπέργκερ στην Τούμπα, για τον 3ο προκριματικό του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην κατάμεστη Τούμπα την Βόλφσμπεργκερ.

Οι Αυστριακοί δεν είναι εύκολος αντίπαλος, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν ανέβει επίπεδο. Όμως σε ένα γήπεδο που δεν θα έχει άδεια θέση, καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί sold out, τον πρώτο λόγο τον έχει ο «Δικέφαλος».

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου είναι γνωστό πως δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ντεσπόντοφ. Έχει όμως τη «δίψα» των παικτών του για να συνεχίσουν στην επόμενη φάση και τελικά να φτάσουν στην League Phase του Europa League.

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ - Βολφσμπέργκερ:

Το πρόγραμμα των Ελληνικών αγώνων:

Conference League

19:00 Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ Cosmote Sport 2

Europa League

20:30 ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκε OPEN TV

21:00 Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Cosmote Sport 1

Ανάγκη για την 10η θέση

Τα αποτελέσματα και οι προκρίσεις των ελληνικών ομάδων, είναι απαραίτητα για τη «μάχη» της 10ης θέσης στο ranking της UEFA. Εκεί όπου ο αποκλεισμός του Άρη δημιούργησε πρόβλημα, καθώς η Τσεχία την οποία κυνηγάμε συνεχίζει με μια ομάδα περισσότερη.

Η χώρα μας έχει 35.912 βαθμούς, με τους Τσέχους να είναι 10οι με 39.200. Η διαφορά είναι σημαντική και προϋποθέτει συμμετοχή σε League Phases και από τις τέσσερις ομάδες της Ελλάδας που συνεχίζουν, με εξασφαλισμένη έως τώρα μόνο αυτή του Ολυμπιακού.