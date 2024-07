Euro 2024: Τέλος ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ από την τεχνική ηγεσία της εθνικής Αγγλίας

Τα «τρία λιοντάρια» δεν κατάφεραν να κατακτήσουν το τρόπαιο σε ακόμα ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και προχωρούν σε αλλαγή σελίδας.

Η Αγγλία ηττήθηκε 1-2 από την Ισπανία στον τελικό του Euro 2024. Το συγκεκριμένο ματς ήταν το τελευταίο του Σάουθγκεϊτ στον πάγκο της ομάδας.

Η αγγλική ομοσπονδία ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας με τον 53χρονο προπονητή, ο οποίος οδήγησε την εθνική ομάδα της χώρας σε δύο διαδοχικούς τελικούς Euro.

Στο Μουντιάλ 2018 έφτασε ως τα ημιτελικά, όπου ηττήθηκε από την Κροατία, ενώ στο Παγκόσμιο Kύπελλο του 2022, η Αγγλία ηττήθηκε από τη Γαλλία στα προημιτελικά.

Οι Έντι Χάουϊ, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, Γκρέιαμ Πότερ κι ο νυν προπονητής της Κ21, Λι Κάρσλεϊ είναι τα πρώτα ονόματα που έχουν «ακουστεί» ως πιθανοί αντικαταστάτες του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.

After 102 games and almost eight years in charge, Gareth Southgate has announced he is to leave his role as manager of the #ThreeLions.