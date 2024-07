Euro 2024: Άγριο ξύλο στη Βεστφαλία πριν από το Ολλανδία - Αγγλία

Άσχημες εικόνες στην πόλη Ντόρτμουντ της Βεστφαλίας κάνουν τον γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες.

Ολλανδία και Αγγλία κοντράρονται το βράδυ της Τετάρτης (10/7, 22:00) στον δεύτερο ημιτελικό του Euro 2024, θέλοντας να βρεθούν στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (14/7), όπου ήδη περιμένει η Ισπανία.

Δεκάδες χιλιάδες φίλαθλοι των δύο χωρών βρίσκονται στη γερμανική πόλη και δυστυχώς δεν έλειψαν τα «παρατράγουδα».

Συγκεκριμένα, έξω από μια μπυραρία που είχαν συγκεντρωθεί οπαδοί της Αγγλίας, έκαναν επίθεση Ολλανδοί και έσπασαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους, ενώ αρκετοί ήρθαν στα χέρια.

Nasty scenes in Dortmund as Netherlands fans attack a bar full of English fans.. ??????????@footbalIfights pic.twitter.com/Llf99CTB5K