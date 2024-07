Αγγλία - Ολλανδία: «Κίνδυνος να ξεμείνει από μπύρα η Βεστφαλία»

Δύο 24ωρα απέμειναν για τον σπουδαίο ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στη Γερμανία.

Αγγλία και Ολλανδία θα δώσουν μάχη για ένα εισιτήριο στον τελικό του Euro 2024, έχοντας την αμέριστη συμπαράσταση των οπαδών τους.

Δεκάδες χιλιάδες φίλοι των δύο ομάδων βρίσκονται ήδη στη Βεστφαλία, δημιουργώντας μια υπέροχη ατμόσφαιρα στους δρόμους της πόλης. Και φυσικά τεράστια κατανάλωση μπύρας.

Τόσο μεγάλη, που Ολλανδός δημοσιογράφος του SkySports προειδοποίησε για την ημέρα του ημιτελικού (10/7):

«Υπάρχει ένας φόβος ότι θα ξεμείνει η περιοχή από μπύρες, αφού αναμένεται να καταναλωθούν περισσότερο από 1,2 εκατομμύρια κουτάκια, από τους φίλους των δύο ομάδων»!

"There is a fear that the beer will run out" ?

Dutch journalist Marcel van der Kraan says approximately 1.2 million beers will be consumed on Wednesday between the English and Dutch fans ????????? pic.twitter.com/kEqNa339W4