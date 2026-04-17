Η αφιέρωση του Μαρίν στον Μιρτσέα Λουτσέσκου

Οnsports Τeam

Ο Ραζβάν Μαρίν πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του, στη χθεσινή αναμέτρηση με τη Ράγιο Βαγιεκάνο και το αφιέρωσε τον Ρουμάνο προπονητή που πριν από λίγες ημέρες «έφυγε» από τη ζωή.

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι κόντρα στους Ισπανούς και έφτασε μια… ανάσα από το θαύμα. Ένας από τους βασικούς λόγους που ο «Δικέφαλος» κατάφερε να αγγίξει την απόλυτη ανατροπή ήταν ο Ραζβάν Μαρίν που για μία ακόμα φορά πραγματοποίησε εκπληκτικό παιχνίδι.

Μάλιστα ο Ρουμάνος παίκτης δεν ξέχασε τον Μιρτσέα Λουτσέσκου που πριν από λίγες ημέρες «έφυγε» από τη ζωή.

Ο Μαρίν με το που έκανε το 2-0, με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, έστρεψε το βλέμμα του προς την κάμερα, σχημάτισε με τα δάχτυλα μια καρδιά και το γράμμα «L», το αρχικό του ονόματος του πρώην ομοσπονδιακού τεχνικού του. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί αρκετά καλά, αν και υπήρξαν και εντάσεις στις σχέσεις τους. Ωστόσο, ο σεβασμός του Μαρίν στη μεγάλη προσωπικότητα του Μιρτσέα Λουτσέσκου είναι δεδομένος.