Τσέλιε: Με τον Μαέφσκι στον πάγκο κόντρα στην ΑΕΚ

Με τον Ιβάν Μαέφσκι στον πάγκο αναμένεται να υποδεχτεί η Τσέλιε την Πέμπτη (12/3, 22:00) την ΑΕΚ, στο πρώτο παιχνίδι για τη φάση των «16» του Conference League.

Αν και το τελευταίο διάστημα φαινόταν ότι ο προπονητής της Τσέλιε ήταν υπ' ατμόν, η διοίκηση της ομάδας (για τους δικούς της λόγους) πήρε την απόφαση να του δώσει παράταση... ζωής.

Η Τσέλιε έκανε κρούσεις στον Ιγκόρ Μπίσκαν και στον Νέναντ Μπιέλιτσα, αλλά δεν βρήκαν πρόσφορο έδαφος και η διοίκηση συνεχίζει να ψάχνει τον επόμενο προπονητή, με τον Μαέφσκι όμως να συνεχίζει στον πάγκο, μέχρι τη στιγμή που η διοίκηση της ομάδας θα βρει τον εκλεκτό της.