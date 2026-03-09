Ομάδες

Τσέλιε: Με τον Μαέφσκι στον πάγκο κόντρα στην ΑΕΚ
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 09 Μαρτίου 2026, 12:34
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

Τσέλιε: Με τον Μαέφσκι στον πάγκο κόντρα στην ΑΕΚ

Με τον Ιβάν Μαέφσκι στον πάγκο της θα υποδεχθεί, όπως όλα δείχνουν, η Τσέλιε την ΑΕΚ στην αναμέτρηση της Πέμπτης. 

Με τον Ιβάν Μαέφσκι στον πάγκο αναμένεται να υποδεχτεί η Τσέλιε την Πέμπτη (12/3, 22:00) την ΑΕΚ, στο πρώτο παιχνίδι για τη φάση των «16» του Conference League.

Αν και το τελευταίο διάστημα φαινόταν ότι ο προπονητής της Τσέλιε ήταν υπ' ατμόν, η διοίκηση της ομάδας (για τους δικούς της λόγους) πήρε την απόφαση να του δώσει παράταση... ζωής. 

Η Τσέλιε έκανε κρούσεις στον Ιγκόρ Μπίσκαν και στον Νέναντ Μπιέλιτσα, αλλά δεν  βρήκαν πρόσφορο έδαφος και η διοίκηση συνεχίζει να ψάχνει τον επόμενο προπονητή, με τον Μαέφσκι όμως να συνεχίζει στον πάγκο, μέχρι τη στιγμή που η διοίκηση της ομάδας θα βρει τον εκλεκτό της. 



