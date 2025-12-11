ΠΑΕ ΑΕΚ: «Τεράστια κι ιστορική νίκη στα χώματα του Πόντου» - Μαθηματικά στα νοκ άουτ, φουλ για «16»

EUROKINISSI

Η ΠΑΕ ΑΕΚ στο match report στάθηκε στην ιστορικότητα του μεγάλου «διπλού» επί της Σαμσουσπόρ – Μαθηματικά στα νοκ άουτ του Conference League είναι η «Ένωση», η οποία είναι κοντά και στην απευθείας πρόκριση στους «16».

Με δύο γκολάρες από Κοϊτά και Μαρίν, η ΑΕΚ πήρε τεράστιο «διπλό» (2-1) επί της Σαμσουνσπόρ.

Σε ένα ματς που βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο από το 4ο λεπτό, μετά το αυτογκόλ του Μουκουντί, οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν μια κυριαρχική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο και πέτυχαν μια τρομερή ανατροπή!

Η ΠΑΕ ΑΕΚ στο match report του αγώνα στάθηκε στην ιστορική σημασία του αγώνα, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Τεράστια και ιστορική νίκη, η δεύτερη στα χώματα του Πόντου μετά το 2-0 στην Τραπεζούντα πριν από έξι χρόνια. Απόλυτη επιβολή της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο και ανατροπή με γκολάρες από Μαρίν και Κοϊτά. Με νίκη επί της Κραϊόβα στο ματς της ερχόμενης Πέμπτης, η ομάδα μας περνάει απευθείας στη φάση των 16».

Τι θέλει για να βρεθεί απευθείας στους «16»

Μετά το μεγάλο «διπλό» στη Σαμψούντα, η ΑΕΚ εξασφάλισε και μαθηματικά την παρουσία της στα νοκ άουτ παιχνίδια του Conference League.

Η «Ένωση» είναι πλέον και πολύ κοντά στην εξασφάλιση της απευθείας πρόκρισης στους «16», καθώς έφτασε ήδη τους 10 βαθμούς. Την περασμένη σεζόν η είσοδος στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Conference League κρίθηκε στους 11 βαθμούς.

Η τελευταία ομάδα που είχε περάσει με αυτούς τους βαθμούς ήταν η Σερκλ Μπριζ, ενώ εκτός (με τους ίδιους βαθμούς) έμειναν Γιαγκελόνια, Σάμροκ Ρόβερς κι ΑΠΟΕΛ. Η ΑΕΚ, λοιπόν, θα βρεθεί απευθείας στους «16» σε περίπτωση νίκη επί της Κραϊόβα στην «OPAP Arena», την τελευταία αγωνιστική. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να τα καταφέρει και με ισοπαλία.

Το ΑΕΚ – Κραϊόβα, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Conference League, είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Πέμπτη (18/12) στις 22:00.