Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΕ ΑΕΚ: «Τεράστια κι ιστορική νίκη στα χώματα του Πόντου» - Μαθηματικά στα νοκ άουτ, φουλ για «16»
EUROKINISSI
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 11 Δεκεμβρίου 2025, 23:25
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

ΠΑΕ ΑΕΚ: «Τεράστια κι ιστορική νίκη στα χώματα του Πόντου» - Μαθηματικά στα νοκ άουτ, φουλ για «16»

Η ΠΑΕ ΑΕΚ στο match report στάθηκε στην ιστορικότητα του μεγάλου «διπλού» επί της Σαμσουσπόρ – Μαθηματικά στα νοκ άουτ του Conference League είναι η «Ένωση», η οποία είναι κοντά και στην απευθείας πρόκριση στους «16».

Με δύο γκολάρες από Κοϊτά και Μαρίν, η ΑΕΚ πήρε τεράστιο «διπλό» (2-1) επί της Σαμσουνσπόρ.

Σε ένα ματς που βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο από το 4ο λεπτό, μετά το αυτογκόλ του Μουκουντί, οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν μια κυριαρχική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο και πέτυχαν μια τρομερή ανατροπή!

Η ΠΑΕ ΑΕΚ στο match report του αγώνα στάθηκε στην ιστορική σημασία του αγώνα, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Τεράστια και ιστορική νίκη, η δεύτερη στα χώματα του Πόντου μετά το 2-0 στην Τραπεζούντα πριν από έξι χρόνια. Απόλυτη επιβολή της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο και ανατροπή με γκολάρες από Μαρίν και Κοϊτά. Με νίκη επί της Κραϊόβα στο ματς της ερχόμενης Πέμπτης, η ομάδα μας περνάει απευθείας στη φάση των 16».

Τι θέλει για να βρεθεί απευθείας στους «16»

Μετά το μεγάλο «διπλό» στη Σαμψούντα, η ΑΕΚ εξασφάλισε και μαθηματικά την παρουσία της στα νοκ άουτ παιχνίδια του Conference League.

Η «Ένωση» είναι πλέον και πολύ κοντά στην εξασφάλιση της απευθείας πρόκρισης στους «16», καθώς έφτασε ήδη τους 10 βαθμούς. Την περασμένη σεζόν η είσοδος στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Conference League κρίθηκε στους 11 βαθμούς.

Η τελευταία ομάδα που είχε περάσει με αυτούς τους βαθμούς ήταν η Σερκλ Μπριζ, ενώ εκτός (με τους ίδιους βαθμούς) έμειναν Γιαγκελόνια, Σάμροκ Ρόβερς κι ΑΠΟΕΛ. Η ΑΕΚ, λοιπόν, θα βρεθεί απευθείας στους «16» σε περίπτωση νίκη επί της Κραϊόβα στην «OPAP Arena», την τελευταία αγωνιστική. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να τα καταφέρει και με ισοπαλία.

Το ΑΕΚ – Κραϊόβα, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Conference League, είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Πέμπτη (18/12) στις 22:00.

Τα highlights του Σαμσουνσπόρ - ΑΕΚ



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Μας ισοπέδωσαν, πέρασαν από πάνω μας…»
31 λεπτά πριν Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Μας ισοπέδωσαν, πέρασαν από πάνω μας…»
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 0-0: Τα highlights από τη χαμένη ευκαιρία των «πράσινων»
46 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 0-0: Τα highlights από τη χαμένη ευκαιρία των «πράσινων»
EUROLEAGUE
Euroleague Βαθμολογία: Υποχώρησε στο 9-6 ο Παναθηναϊκός AKTOR
48 λεπτά πριν Euroleague Βαθμολογία: Υποχώρησε στο 9-6 ο Παναθηναϊκός AKTOR
CONFERENCE LEAGUE
Βαθμολογία Conference League: Στην πρώτη τετράδα η ΑΕΚ – Τι θέλει για να «κλειδώσει» θέση στους «16»
1 ώρα πριν Βαθμολογία Conference League: Στην πρώτη τετράδα η ΑΕΚ – Τι θέλει για να «κλειδώσει» θέση στους «16»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved