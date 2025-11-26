Φιορεντίνα – ΑΕΚ, Βανόλι: «Χρειάζεται προσοχή, κάθε πρόβλεψη μπορεί να ανατραπεί

Onsports Team

Οι δηλώσεις του προπονητή των «βιόλα» πριν την αναμέτρηση με την ΑΕΚ για τη League Phase του Conference League.

«Προσοχή στην ΑΕΚ. Στο Conference League κάθε πρόβλεψη μπορεί να ανατραπεί». Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πάολο Βανόλι, τεχνικός των «βιόλα», μία μέρα πριν το ματς με την Ένωση για την 4η αγωνιστική του Conference League.

Ο Ιταλός προπονητής, επιβεβαίωσε ότι θα ξεκινήσουν βασικοί οι, Ντε Χέα και Τζέκο.

Οι δηλώσεις του Πάολο Βανόλι:

Για το Conference League: «Ένας ακόμη αγώνας που μου επιτρέπει να βλέπω άλλους παίκτες. Έρχεται την κατάλληλη στιγμή και αν θέλουμε να αναπτυχθούμε, πρέπει να κατανοήσουμε την ομορφιά του να μπορούμε να παίζουμε κάθε τρεις ημέρες».

Για τη στιγμή που βρίσκεται η ομάδα: «Δεν είμαστε σε θέση να χάσουμε ούτε μία προπόνηση. Η σκληρή δουλειά, περισσότερο από ποτέ, είναι ζωτικής σημασίας».

Για τις αλλαγές στην ενδεκάδα: «Μπορώ να σας πω ότι οι Ντε Χέα και Τζέκο θα ξεκινήσουν ως βασικοί».

Για την Ευρώπη: «Το ευρωπαϊκό μου ντεμπούτο δεν είναι σημαντικό. Αυτή τη στιγμή, είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε άλλα πράγματα».

Για την ΑΕΚ: «Η AEK έχει ένα πολύ θετικό και επιθετικό στυλ ποδοσφαίρου, με ισχυρή παρουσία στα άκρα. Η ομάδα του Νίκολιτς γνωρίζει πολύ καλά πώς το Conference League μπορεί να ανατρέψει οποιαδήποτε πρόβλεψη. Το ελληνικό πρωτάθλημα αποτελείται επίσης από πολλές πεινασμένες ομάδες».

Τους παίκτες της Φιορεντίνα εκπροσώπησε ο μέσος Χανς Νικολούσι Καβίλια.

«Ο προπονητής μας βοηθάει πολύ να αναπτυχθούμε. Με τον καιρό, θα μπορούμε να εκφράσουμε στο γήπεδο αυτό που μας ζητάει ο προπονητής. Το να γνωρίζουμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι είναι μια πτυχή στην οποία εργαζόμαστε σκληρά, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθούμε σε αυτόν τον τομέα.

Η ΑΕΚ έχει έντονη ιδιοσυγκρασία στο γήπεδο και αυτό είναι κρίσιμο στο ποδόσφαιρο. Δουλεύουμε επίσης πάνω σε αυτό το χαρακτηριστικό μαζί με το επιτελείο».