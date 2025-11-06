ΑΕΚ: Το μεσημέρι της Παρασκευής (07/11) η κηδεία του αδικοχαμένου Μάριου
Την Παρασκευή (07/11) το μεσημέρι θα τελεστεί η κηδεία του αδικοχαμένου φίλου της ΑΕΚ, Μάριου Ρουμπή, ο οποίος δολοφονήθηκε στη Χαλκίδα.
Η οικογένεια της ΑΕΚ θρηνεί την απώλεια ενός νέου παιδιού, προσθέτοντας ακόμα ένα όνομα στη μακριά λίστα της τυφλής οπαδικής βίας.
Η Original 21 με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε ότι η κηδεία του νεαρού φίλου της ομάδας θα τελεστεί στις 14:00 στον Ναό Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη Λιανή Άμμο Χαλκίδας. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό θα αναχωρήσουν πούλμαν στις 12 το μεσημέρι από την πλατεία του αετού στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος και σύσσωμη η ομάδα της ΑΕΚ τίμησε τη μνήμη του Μάριου Ρουμπή, πριν από τη σέντρα του αγώνα με τη Σάμροκ Ρόβερς.
