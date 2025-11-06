ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς: «Υπάρχει πρόβλημα με τα τελειώματα των φάσεων» - Οι δηλώσεις Νίκολιτς

INTIME SPORTS

Στο τελείωμα των φάσεων στάθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς, στη συνέντευξη Τύπου, μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τη Σάμροκ Ρόβερς, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Η ΑΕΚ είχε την κατοχή, είχε τις ευκαιρίες, αλλά τελικά έμεινε στο 1-1 με τη Σάμροκ Ρόβερς, πληρώνοντας την αστοχία της, ενώ φωνάζει δίκαια για την απόφαση του Μουνουέρα να δώσει ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ των Ιρλανδών.

Η «Ένωση» πέταξε δύο υπερπολυτίμους βαθμούς στην προσπάθεια της να προκριθεί στα νοκ άουτ ματς του Conference League κι ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν εμφανώς απογοητευμένος.

Ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε στην αναποτελεσματικότητα των ποδοσφαιριστών του κι υπογράμμισε ότι η ΑΕΚ είναι υποχρεωμένη να καλύψει τους βαθμούς σε Ιταλία και Τουρκία (σ.σ. ήτοι στα ματς με Φιορεντίνα και Σαμσουνσπόρ).

Όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Δεν είμαστε χαρούμενοι με το αποτέλεσμα. Είχαμε υπολογίσει αυτούς τους δύο βαθμούς που τους αφήσαμε σήμερα. Ήταν ενοχλητικό πως εξελίχθηκε. Είχαμε 30 προσπάθειες να σκοράρουμε και η αντίπαλη μια με το αμφισβητούμενο πέναλτι. Δεν καταφέραμε να μετατρέψουμε τις ευκαιρίες σε γκολ. Υπάρχει πρόβλημα με τα τελειώματα των φάσεων, προσπαθούμε με κάθε τρόπο, αλλά σκοράραμε μόνο με πέναλτι. Ήταν μια δύσκολη αναμέτρηση με μια ομάδα που αμυνόταν με δέκα παίκτες, κάνοντας πολλές καθυστερήσεις. Δεν είναι αυτός ο λόγος της ισοπαλίας. Οι παίκτες πολέμησαν ως το τέλος, το εκτιμώ και έκαναν όλοι τους μεγάλη προσπάθεια. Ακολουθούν δύο αναμετρήσεις εκτός έδρας, με τη Φιορεντίνα και τη Σάμσουνσπορ. Θα είναι δύο δύσκολες αναμετρήσεις. Πρέπει να πάμε και να βρούμε εκεί τους βαθμούς που αφήσαμε. Θα πρέπει να πάρουμε μια νίκη για να καλύψουμε την απώλεια των βαθμών που είχαμε σήμερα».

Για το αν θεωρεί ότι είναι ψυχολογικό το πρόβλημα των χαμένων ευκαιριών και αν τον βάζει σε σκέψεις να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό: «Είναι λίγο από όλα. Στη μέση της σεζόν δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για ανάλυση εις βάθος. Συνεχίζεται το πρόβλημα από αγώνα σε αγώνα. Δεν υπάρχει πρόβλημα συμπεριφοράς. Οι παίκτες δίνουν τα πάντα. Βλέπουμε ότι πιέζουμε εξαντλητικά, δεν τους αφήνουμε να ανασάνουν. Είναι πνευματικό, θέμα προπόνησης, είναι επιλογές, όλα αυτά μαζί. Θα βρούμε τρόπο να το διαχειριστούμε και θα ψάξουμε τις λύσεις. Οι αντίπαλοι παίζουν με μεγάλη συγκέντρωση στις στατικές φάσεις, υπάρχει και η ατυχία επίσης, αλλά και οι εξαιρετικές εμφανίσεις των αντίπαλων γκολκίπερ».