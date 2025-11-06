Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

LIVE ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς: Ο αγώνας της «Ένωσης» για τη League Phase του Conference League
ΑΕΚ FC
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 06 Νοεμβρίου 2025, 19:35
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

LIVE ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς: Ο αγώνας της «Ένωσης» για τη League Phase του Conference League

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς, για την 3η αγωνιστική της  League Phase του Conference League.

Η ΑΕΚ δίνει δεύτερο διαδοχικό εντός έδρας παιχνίδι στον ενιαίο όμιλο της διοργάνωσης.

Μετά την «εξάρα» κόντρα στην Αμπερντίν με την οποία… έστρωσε το δρόμο της, θέλει δεύτερο σερί «τρίποντο», το οποίο θα την βάλει γερά στη μάχη της πρώτης οκτάδας. Η «Ένωση» μετά την πρώτη νίκη της στη League Phase του Conference League, ανέβηκε στη 12η θέση, έχοντας 3 βαθμούς, ενώ η Σάμροκ Ρόβερς είναι στην 33η θέση, χωρίς ακόμα να έχει πάρει βαθμό.

«Δεν επιτρέπεται να χάνεις βαθμούς στην έδρα σου. Είναι σε καλή κατάσταση η ομάδα, έχει το αγωνιστικό πνεύμα που θέλουμε. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη και να απολαύσουμε την αναμέτρηση στην έδρα μας», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Μάρκο Νίκολιτς, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα.

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
FIFA: Ο Ντόναλντ Τραμπ φαβορί για το βραβείο ειρήνης
7 λεπτά πριν FIFA: Ο Ντόναλντ Τραμπ φαβορί για το βραβείο ειρήνης
EUROPA LEAGUE
Μπενίτεθ: «Δώσαμε χαρά στους φιλάθλους που έκαναν αυτό το μακρινό ταξίδι»
19 λεπτά πριν Μπενίτεθ: «Δώσαμε χαρά στους φιλάθλους που έκαναν αυτό το μακρινό ταξίδι»
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός: Συγχαρητήρια της ΚΑΕ για το «διπλό» επί της Μάλμε
42 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Συγχαρητήρια της ΚΑΕ για το «διπλό» επί της Μάλμε
ΣΠΟΡ
Hellenic Championship ATP250: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στον πρώτο ημιτελικό της Παρασκευής – Το πρόγραμμα
45 λεπτά πριν Hellenic Championship ATP250: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στον πρώτο ημιτελικό της Παρασκευής – Το πρόγραμμα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved