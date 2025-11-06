Ομάδες

ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς: Στην OPAP Arena η οικογένεια του αδικοχαμένου, Μάριου - Θα τιμηθεί η μνήμη του
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 06 Νοεμβρίου 2025, 18:50
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς: Στην OPAP Arena η οικογένεια του αδικοχαμένου, Μάριου - Θα τιμηθεί η μνήμη του

Η ΠΑΕ ΑΕΚ θα τιμήσει τη μνήμη του Μάριου Ρουμπή, ο οποίος δολοφονήθηκε στη Χαλκίδα, πριν από τη σέντρα του αγώνα με τη Σάμροκ Ρόβερς, για την 3η αγωνιστική του Conference League – «Παρούσα» στην «OPAP Arena» θα είναι η οικογένεια του.

Η οικογένεια της ΑΕΚ θρηνεί την απώλεια ενός νέου παιδιού, προσθέτοντας ακόμα ένα όνομα στη μακριά λίστα της τυφλής οπαδικής βίας.

Ο Μάριος Ρουμπής έχασε τη ζωή του, έπειτα από μαχαιριές που δέχθηκε το βράδυ της Δευτέρας (03/11) και μετά την Ερασιτεχνική και την ΚΑΕ, η ΠΑΕ γνωστοποίησε ότι θα τιμήσει τη μνήμη του.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος, οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο θα αφήσουν λουλούδια σε ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, μπροστά από το πέταλο των οργανωμένων οπαδών.

Το «παρών» στην «OPAP Arena» θα δώσει κι η οικογένεια του αδικοχαμένου φίλους της ΑΕΚ, με το κλίμα να αναμένεται έντονα φορτισμένο και συγκινησιακό.



