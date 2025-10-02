Ομάδες

Τσέλιε – ΑΕΚ: Δυναμική παρουσία των φίλων της «Ένωσης» στη Σλοβενία
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 02 Οκτωβρίου 2025, 21:34
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

Τσέλιε – ΑΕΚ: Δυναμική παρουσία των φίλων της «Ένωσης» στη Σλοβενία

Οι «κιτρινόμαυροι» οπαδοί δίνουν βροντερό «παρών» στη Σλοβενία, έχοντας εξαντλήσει όλα τα εισιτήρια των φιλοξενούμενων για το Τσέλιε – ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Conference League.

Το ταξίδι της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League ξεκινάει!

Η «Ένωση» μετά το καλοκαιρινό… ταξίδι στα προκριματικά, ρίχνεται στη μάχη του ενιαίου ομίλου. Πρώτη στάση η Σλοβενία, όπου θα αντιμετωπίσει την Τσέλιε.

Η ΑΕΚ, πάντως, δεν είναι… μόνη της, καθώς έχει στο πλευρό της 1.700 οπαδούς της. Οι φίλοι των «κιτρινόμαυρων» βρέθηκαν από νωρίς στο γήπεδο, ενώ ο κύριος όγκος τους είχε βρεθεί νωρίτερα στην ημέρα σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Μάλιστα, όταν η αποστολή της ομάδας έκανε την καθιερωμένη αναγνωστική βόλτα, αποθέωσαν τον Μάρκο Νίκολιτς.

