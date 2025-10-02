Ομάδες

Τσέλιε – ΑΕΚ: Οι επιλογές του Νίκολιτς για το πρώτο ματς στη League Phase του Conference League
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 02 Οκτωβρίου 2025, 20:56
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για τη βασική ενδεκάδα, ενόψει του Τσέλιε – ΑΕΚ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Το ταξίδι της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League ξεκινάει!

Η «Ένωση» μετά το καλοκαιρινό… ταξίδι στα προκριματικά, ρίχνεται στη μάχη του ενιαίου ομίλου. Πρώτη στάση η Σλοβενία, όπου θα αντιμετωπίσει την Τσέλιε, έχοντας, πάντως, στο πλευρό της 1.700 οπαδούς της.

Ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να δώσει φανέλα βασικού, για πρώτη φορά, στον Μάρκο Γκρούγιτς, ο οποίος θα βρίσκεται στα χαφ μαζί με τους Πινέδα και Μαρίν. Ο Ρουμάνος αναμένεται να είναι ο παίκτη που θα παίξει πίσω από τον προωθημένο, Λούκα Γιόβιτς.

H ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Γκρούγιτς, Πινέδα, Μαρίν, Κουτέσα, Ελίασον, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο βρίσκονται οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Μάνταλος, Βίντα, Πενράις. Κοσίδης, Χρυσόπουλος.

Η ενδεκάδα της Τσέλιε: Κόλαρ, Νιέτο, Κάρνιτσικ, Μπέιγκερ, Τουτισκίνας, Κβέσιτς, Λισάκοβιτς, Χρκα, Στουρμ, Ιοσιφόφ, Κοβάσεβιτς.

