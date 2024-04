Conference League, Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα Μεντιλίμπαρ - Δύο αλλαγές στη ρεβάνς

Με την ίδια φιλοσοφία στο παιχνίδι του θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός στον επαναληπτικό κόντρα στους Τούρκους, το βράδυ της Πέμπτης (18/04) στις 22:00 στο «Σουκρού Σαράτσογλου». Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αρχική ενδεκάδα στους ποδοσφαιριστές του, έχοντας δύο νέα πρόσωπα, σε σχέση με το πρώτο ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η πρώτη είναι αναγκαστική, αφού ο Παναγιώτης Ρέτσος δεν ακολούθησε την αποστολή στην Τουρκία, μια και είναι τιμωρημένος, έπειτα από την κίτρινη κάρτα που δέχθηκε στον πρώτο αγώνα. Τη θέση του ως παρτενέρ του Νταβίντ Κάρμο παίρνει ο Ανδρέας Ντόι.

Η δεύτερη αλλαγή αφορά σε πρόσωπο και όχι σε θέση, καθώς ο Γιώργος Μασούρας δεν είναι στο αρχικό πλάνο, με τον Ντάνιελ Ποντένσε να επιστρέφει στην ενδεκάδα, έπειτα από την απουσία του από την αναμέτρηση του Φαλήρου, ελέω της τιμωρίας του, έπειτα από συμπλήρωση κίτρινων καρτών.

Παράλληλα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να διατηρήσει το σχήμα με το οποίο παρουσιάστηκαν οι Πειραιώτες στον πρώτο αγώνα, καθώς «κράτησε» στην ενδεκάδα τον Στέφαν Γιόβετιτς, που θα κινείται πίσω από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με στόχο τη μεγαλύτερη πίεση στην άμυνα της Φενέρμπαχτσε.

Έτσι, κάτω από τα δοκάρια θα ξεκινήσει ο Κωνσταντής Τζολάκης. Στα θετικά θα είναι ο Ροντινέι, με τον Ορτέγκα να καλύπτει το αριστερό άκρο της άμυνας. Στο κέντρο θα είναι οι Ντόι και Κάρμο. Πιο μπροστά τους θα είναι οι Έσε και Τσικίνιο, με τον Ποντένσε στα δεξιά, τον Φορτούνη στα αριστερά και τον Γιόβετιτς πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Φενερμπαχτσέ! / Our line-up for today’s match against Fenerbahçe! ?⚪️#Olympiacos #FENOLY #UECL pic.twitter.com/yL6baivY4y