Μπριζ – ΠΑΟΚ: Με Σαμάτα και Βιεϊρίνια στο πρώτο ματς των «8» του Europa Conference League

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπριζ στο Βέλγιο, με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα προς τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε για την κορυφή της επίθεσης τον Αλί Σαμάτα, ο οποίος έδειξε σε καλή κατάσταση στον ντέρμπι με την ΑΕΚ κι έτσι επιλέχθηκε αντί του Μπράντον Τόμας. Θέση στη βασική ενδεκάδα έχει κι ο Βιεϊρίνια, ο οποίος θα είναι στο δεξί άκρο της άμυνας.

