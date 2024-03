Conference League, Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός: Έκπληξη Μεντιλίμπαρ | Η «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα

Ο τεχνικός ηγέτης του Ολυμπιακού δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Αλέξανδρου Πασχαλάκη, μια και ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον ώμο, με αποτέλεσμα τη θέση του κάτω από τα δοκάρια να παίρνει ο Κωσταντής Τζολάκης.

Από εκεί και πέρα, στο αριστερό άκρο της άμυνας θα είναι ο Ορτέγκα, με τον Ροντινέι στα δεξιά. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα είναι οι Ρέτσος και Κάρμο.

Στη μεσαία γραμμή διατηρείται η τριάδα με τους Έσε, Τσικίνιο και Όρτα, με τον Φορτούνη και τον Ποντένσε στα άκρα και τον Ελ Κααμπί στην κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ! / Our line-up for today’s match against Maccabi Tel Aviv! ?⚪️ #Olympiacos #MTAOLY #UECL pic.twitter.com/ncR88sHO1d