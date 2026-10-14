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Σαχτάρ – ΑΕΚ: Με την μπλε εμφάνιση για πρώτη φορά φέτος η «Ένωση»

Η ΑΕΚ θα φορέσει την τρίτη της εμφάνιση στην αναμέτρηση με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Βαγγέλης Πάτας

Σαχτάρ – ΑΕΚ: Με την μπλε εμφάνιση για πρώτη φορά φέτος η «Ένωση»
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Η «Ένωση» αντιμετωπίζει απόψε (22:00) την ουκρανική ομάδα στο Λονδίνο.

Στην αναμέτρηση του «Στάμφορντ Μπριτζ», οι «κιτρινόμαυροι» δεν θα φορέσουν την κλασική τους εμφάνιση, αλλά την τρίτη τους, σε μπλε χρώμα, η οποία θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση τη φετινή σεζόν.

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ προανήγγειλε τη συγκεκριμένη επιλογή μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας ένα video από το Λονδίνο, στο οποίο η νέα φανέλα παρουσιάζεται σε διάφορα γνωστά σημεία της αγγλικής πρωτεύουσας.

Αξίζει να σημειωθεί πως με την ίδια εμφάνιση αγωνίστηκε και η Κ19 της ΑΕΚ, η οποία επικράτησε με 2-1 της αντίστοιχης ομάδας της Σαχτάρ στο Youth League. Μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη νίκη στην ιστορία της «Ένωσης» στη διοργάνωση.

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