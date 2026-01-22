Champions League: Στην κορυφαία ενδεκάδα της αγωνιστικής από την UEFA ο Τζολάκης

Eurokinissi Sports

Ο Κωνσταντής Τζολάκης επιβραβεύτηκε για την εντυπωσιακή του εμφάνιση απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν, καθώς συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας του Ολυμπιακού πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, «κατεβάζοντας ρολά» σε καθοριστικές φάσεις και κρατώντας ανέπαφη την εστία του απέναντι στους Γερμανούς. Η συμβολή του ήταν καταλυτική στη νίκη των «ερυθρόλευκων» με 2-0 επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο.

Μάλιστα, μετά το τέλος του αγώνα, αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης. Έτσι, η παρουσία του στην καλύτερη ενδεκάδα της αγωνιστικής της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης μόνο τυχαία δεν είναι, αποτελώντας δίκαιη αναγνώριση της απόδοσής του.