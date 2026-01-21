Ομάδες

Champions League: Η Καραμπάγκ «αγγίζει» πρόκριση, ισοπαλία για Γαλατά και Ατλέτικο
Onsports Team 21 Ιανουαρίου 2026, 22:06
CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Η Καραμπάγκ «αγγίζει» πρόκριση, ισοπαλία για Γαλατά και Ατλέτικο

Η ομάδα του Αζερμπαϊτζάν επικράτησε στις καθυστερήσεις της Άιντραχτ με 3-2, ενώ οι Τούρκοι με τους «ροχιμπλάνκος» έμειναν στο 1-1.

Σπουδαία νίκη για την Καραμπάγκ επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Η ομάδα του Αζερμπαϊτζάν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, επικράτησε 3-2 με τέρμα στο 90+4’ επί των Γερμανών. Έτσι είναι πολύ κοντά στη συνέχειά της στη διοργάνωση. Με το αποτέλεσμα αυτό η Άιντραχτ αποκλείστηκε.

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 3-2

(4',80' Ντουράν, 90'+4 Μουσταφαζάντα - 10' Ουζούν, 78' πέν. Σαϊμπι)

Στην Κωνσταντινούπολη Γαλατάσαραϊ και Ατλέτικο Μαδρίτης έμειναν στο 1-1. Αποτέλεσμα που στέλνει στους 10 βαθμούς τους Τούρκους, οι οποίοι είναι… ολοζώντανοι για τη συνέχεια στη διοργάνωση.

Γαλατασαράι (Τουρκία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 1-1

(20' αυτ. Γιορέντε - 4' Σιμεόνε)

 

 



