Οι ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Σίτι θα αποζημιώσουν τους οπαδούς

Onsports Team

Οι παίκτες της αγγλικής ομάδας θα καλύψουν τα έξοδα των εισιτηρίων που πλήρωσαν οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στη Νορβηγία, για το ματς με την Μπόντο Γκλιμτ όπου οι «πολίτες» ηττήθηκαν.

Πρωτοποριακή κίνηση από την Μάντσεστερ Σίτι, σε μια έμπρακτη συγγνώμη στον κόσμο της. Όπως αποφασίστηκε, οι παίκτες της αγγλικής ομάδας θα επιστρέψουν τα χρήματα στους οπαδούς που ταξίδεψαν στη Νορβηγία για το ματς με την Μπόντο Γκλιμτ για το Champions League, στο οποίο η ομάδα τους ηττήθηκε.

Μπερνάρντο Σίλβα, Ρούμπεν Ντίας, Ρόδρι και Έρλινγκ Χάαλαντ, εξέδωσαν σχετική ανακοίνωση για το θέμα:

«Οι οπαδοί μας σημαίνουν τα πάντα για εμάς, ήταν πολύ δύσκολο ταξίδι γι’ αυτούς που μας υποστήριξαν στην παγωνιά σε μια δύσκολη βραδιά για εμάς στο γήπεδο.

Η κάλυψη του κόστους αυτών των εισιτηρίων για τους οπαδούς που ταξίδεψαν στο Μπόντο είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε».

Συνολικά 374 οπαδοί της Σίτι βρέθηκαν στο Μπόντο της Νορβηγίας. Αυτοί θα λάβουν συνολικά 9.357 λίρες αφού ο καθένας έχει πληρώσει περίπου 25 λίρες ανά εισιτήριο.

«Οι οπαδοί της Σίτι έχουν μια απίστευτη σύνδεση με τους παίκτες και αυτή η χειρονομία είναι μια ακόμη υπενθύμιση αυτής της σχέσης, σημαίνει πολλά για εμάς», δήλωσε ο Κέβιν Πάρκερ, μιλώντας εκ μέρους του επίσημου συλλόγου υποστηρικτών της Σίτι.