Champions League: Άρσεναλ δίχως… φρένα και στο Μιλάνο, έκανε το «7 στα 7» - Όλα τα αποτελέσματα!

Οnsports Team

Η Άρσεναλ πέρασε κι από το Μιλάνο, επικρατώντας 3-1 της Ίντερ κι έκανε το «7 στα 7» στη League Phase του Champions League - Όλα τα αποτελέσματα των αναμετρήσεων που έγιναν την Τρίτη (20/01).

Οι φιλοξενούμενοι παρουσίασαν ξανά ένα ώριμο και γεμάτο αυτοπεποίθηση πρόσωπο, έλεγξαν τον ρυθμό του αγώνα κι έφτασαν τις εφτά νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στον ενιαίο όμιλο.

Παρά την άμεση απάντηση της Ίντερ με τον Σούτσιτς (σκόραρε 8 λεπτά μετά το 0-1) στο γκολ του Γκαμπριέλ Ζεσούς (10’), η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα δεν επηρεάστηκε. Ο Βραζιλιάνος φορ χτύπησε ξανά στο 31’, δίνοντας εκ νέου προβάδισμα στους Λονδρέζους πριν από την ανάπαυλα. Το τελικό «χτύπημα» ήρθε στο 85’, με τον Βίκτορ Γκιόκερες να βάζει τη σφραγίδα του στη νίκη, η οποιά φέρνει την Άρσεναλ «αγκαλιά» με την πρώτη θέση. Οι Λονδρέζοι χρειάζονται μόλις έναν βαθμό την τελευταία αγωνιστική στο «Έμιρεϊτς» απέναντι στην Καϊράτ.

Μια… ανάσα από την απευθείας πρόκριση στους «16» είναι κι η Ρεάλ Μαδρίτης. Οι «μερένχες», μετά τον αποκλεισμό - σοκ στο Copa del Rey, νίκησαν αρχικά στο πρωτάθλημα και την Τρίτη (21/01) έκαναν «πάρτι» απέναντι στη Μονακό, την οποία «διέλυσαν» με 6-1 στο «Μπερναμπέου». Πρωταγωνιστής της «βασίλισσας» ήταν ξανά ο Κιλιάν Εμπαπέ με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο.

Καθοριστικό βήμα έκανε κι η Τότεναμ, η οποία επιβλήθηκε 2-0 της Ντόρτμουντ, ενώ η... μισή Σπόρτινγκ Λισαβόνας πέτυχε τεράστια νίκη (2-1) επί της Παρί Σεν Ζερμέν και, πλέον, κρατά την τύχη στα χέρια της.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (20/01) στο Champions League:

Καϊράτ – Μπριζ 1-4

Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι 3-1

Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1

Ίντερ – Άρσεναλ 1-3

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0

Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 6-1

Σπόρτινγκ – Παρί Σεν Ζερμέν 2-1

Τότεναμ – Ντόρτμουντ 2-0

Βιγιαρεάλ – Άγιαξ 1-2

Η βαθμολογία

Άρσεναλ 21 (7) Ρεάλ Μαδρίτης 15 (7) Μπάγερν 15 (6) Τότεναμ 14 (7) Παρί Σεν Ζερμέν 13 (7) Σπόρτινγκ Λισαβόνας 13 (7) Μάντσεστερ Σίτι 13 (7) Αταλάντα 13 (6)

--------------------------------

Ίντερ 12 (7) Ατλέτικο Μαδρίτης 12 (6) Λίβερπουλ 12 (6) Ντόρτμουντ 11 (7) Νιούκαστλ 10 (6) Τσέλσι 10 (6) Μπαρτσελόνα 10 (6) Μαρσέιγ 9 (6)

--------------------------------

Γιουβέντους 9 (6) Γαλατασαράι 9 (6) Λεβερκούζεν 9 (7) Μονακό 9 (7) Αϊντχόφεν 8 (6) Ολυμπιακός 8 (7) Νάπολι 8 (7) Κοπεγχάγη 8 (7)

--------------------------------

Καραμπάγκ 7 (6) Μπριζ 7 (7) Μπόντο Γκλιμτ 6 (7) Μπενφίκα 6 (6) Πάφος 6 (6) Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6 (6) Άγιαξ 6 (7) Αθλέτικ Μπιλμπάο 5 (6) Άιντραχτ Φρανκφούρτης 4 (6) Σλάβια Πράγας 3 (6) Βιγιαρεάλ 1 (7) Καϊράτ 1 (7)

*σε παρένθεση οι αγώνες