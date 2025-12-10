Champions League: Απόδραση από το Μιλάνο για τη Λίβερπουλ! – Όλα τα αποτελέσματα
Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σομποσλάι, η Λίβερπουλ νίκησε 1-0 την Ίντερ στο Μιλάνο κι ανέβηκε στην πρώτη οκτάδα – Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων της Τρίτης (09/12) κι η βαθμολογία της League Phase του Champions League.
Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για εκείνους, με διαδοχικά άσχημα αποτελέσματα και… αναστάτωση λόγω… Σαλάχ, οι «Reds» έβγαλαν αντίδραση σε ένα καθοριστικό ματς.
Η Λίβερπουλ βροντοφώναξε «παρών» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντόμινικ Σομποσλάι στο 88ο λεπτό νίκησε 1-0 την Ίντερ στο Μιλάνο, κάνοντας καθοριστικό βήμα για την παρουσία της στην πρώτη οκτάδα.
Επίσης, στην οκτάδα μπήκαν Τότεναμ και Αταλάντα. Οι «Spurs» επικράτησαν εύκολα 3-0 της Σλάβια Πράγας του Ζαφείρη (μπήκε ως αλλαγή στο 60’), ενώ οι «μπεργκαμάσκι» πέτυχαν μια εντυπωσιακή ανατροπή (2-1) κόντρα στην Τσέλσι, έχοντας πρωταγωνιστή τον Βέλγο, Ντε Κετελάρε.
Η Μπαρτσελόνα βρήκε απρόσμενο πρωταγωνιστή τον Ζιλ Κουντέ, ο οποίος «ντύθηκε» φορ και με δύο τέρματα σε τέσσερα λεπτά έκανε την ανατροπή για το 2-1 επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης.
Αμφίρροπες εκτός έδρας νίκες πέτυχαν Μαρσέιγ και Ατλέτικο Μαδρίτης, επικρατώντας με 3-2 της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και PSV Αϊντχόφεν, αντίστοιχα, ενώ σημαντικό «τρίποντο» που τη βάζει στην 24άδα σημείωσε η Μονακό, η οποία «λύγισε» 1-0 τη Γαλατασαράι.
Η 6η αγωνιστική του Champions League
Τα αποτελέσματα της Τρίτης (9/12)
- Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-1
- Μπάγερν Μονάχου - Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-1
- Ίντερ - Λίβερπουλ 0-1
- Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2-1
- Αταλάντα - Τσέλσι 2-1
- PSV Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3
- Τότεναμ - Σλάβια Πράγας 3-0
- Μονακό - Γαλατάσαραϊ 1-0
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μαρσέιγ 2-3
Η βαθμολογία
- ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Β.
- Αρσεναλ 5 15
- Μπάγερν 6 15
- Αταλάντα 6 13
- Παρί Σεν Ζερμέν 5 12
- Ίντερ 6 12
- Ρεάλ Μαδρίτης 5 12
- Ατλέτικο Μαδρίτης 6 12
- Λίβερπουλ 6 12
- Τότεναμ 6 11
- Ντόρτμουντ 5 10
- Τσέλσι 6 10
- Μάντσεστερ Σίτι 5 10
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας 6 10
- Μπαρτσελόνα 6 10
- Νιούκαστλ 5 9
- Μαρσέιγ 6 9
- Γαλατασαράι 6 9
- Μονακό 6 9
- Αϊντχόφεν 6 8
- Λεβερκούζεν 5 8
- Καραμπάγκ 5 7
- Νάπολι 5 7
- Γιουβέντους 5 6
- Πάφος 5 6
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6 6
- Ολυμπιακός 6 5
- Μπριζ 5 4
- Αθλέτικ Μπιλμπάο 5 4
- Κοπεγχάγη 5 4
- Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 6 4
- Μπενφίκα 5 3
- Σλάβια Πράγας 6 3
- Μπόντο Γκλιμτ 5 2
- Βιγιαρεάλ 5 1
- Καϊράτ 6 1
- Άγιαξ 5 0
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τετάρτης (10/12)
- Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (18:00, COSMOTE SPORT 1HD)
- Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, COSMOTE SPORT 1HD)
- Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη (19:45, COSMOTE SPORT 2HD)
- Καραμπάγκ - Άγιαξ (19:45, COSMOTE SPORT 3HD)
- Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)
- Μπενφίκα - Νάπολι (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START)
- Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν (22:00, COSMOTE SPORT 4HD)
- Κλαμπ Μπριζ - Άρσεναλ (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)
- Γιουβέντους - Πάφος (22:00, COSMOTE SPORT 6HD)
- Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ (22:00, COSMOTE SPORT 7HD)
- Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)
- Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Πέμπτη 11/12, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)