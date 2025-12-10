Champions League: Απόδραση από το Μιλάνο για τη Λίβερπουλ! – Όλα τα αποτελέσματα

AP Photo/Luca Bruno

Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σομποσλάι, η Λίβερπουλ νίκησε 1-0 την Ίντερ στο Μιλάνο κι ανέβηκε στην πρώτη οκτάδα – Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων της Τρίτης (09/12) κι η βαθμολογία της League Phase του Champions League.

Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για εκείνους, με διαδοχικά άσχημα αποτελέσματα και… αναστάτωση λόγω… Σαλάχ, οι «Reds» έβγαλαν αντίδραση σε ένα καθοριστικό ματς.

Η Λίβερπουλ βροντοφώναξε «παρών» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντόμινικ Σομποσλάι στο 88ο λεπτό νίκησε 1-0 την Ίντερ στο Μιλάνο, κάνοντας καθοριστικό βήμα για την παρουσία της στην πρώτη οκτάδα.

Επίσης, στην οκτάδα μπήκαν Τότεναμ και Αταλάντα. Οι «Spurs» επικράτησαν εύκολα 3-0 της Σλάβια Πράγας του Ζαφείρη (μπήκε ως αλλαγή στο 60’), ενώ οι «μπεργκαμάσκι» πέτυχαν μια εντυπωσιακή ανατροπή (2-1) κόντρα στην Τσέλσι, έχοντας πρωταγωνιστή τον Βέλγο, Ντε Κετελάρε.

Η Μπαρτσελόνα βρήκε απρόσμενο πρωταγωνιστή τον Ζιλ Κουντέ, ο οποίος «ντύθηκε» φορ και με δύο τέρματα σε τέσσερα λεπτά έκανε την ανατροπή για το 2-1 επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Αμφίρροπες εκτός έδρας νίκες πέτυχαν Μαρσέιγ και Ατλέτικο Μαδρίτης, επικρατώντας με 3-2 της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και PSV Αϊντχόφεν, αντίστοιχα, ενώ σημαντικό «τρίποντο» που τη βάζει στην 24άδα σημείωσε η Μονακό, η οποία «λύγισε» 1-0 τη Γαλατασαράι.

Η 6η αγωνιστική του Champions League

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (9/12)

Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-1

Μπάγερν Μονάχου - Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-1

Ίντερ - Λίβερπουλ 0-1

Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2-1

Αταλάντα - Τσέλσι 2-1

PSV Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3

Τότεναμ - Σλάβια Πράγας 3-0

Μονακό - Γαλατάσαραϊ 1-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μαρσέιγ 2-3

Η βαθμολογία

ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Β.

Αρσεναλ 5 15 Μπάγερν 6 15 Αταλάντα 6 13 Παρί Σεν Ζερμέν 5 12 Ίντερ 6 12 Ρεάλ Μαδρίτης 5 12 Ατλέτικο Μαδρίτης 6 12 Λίβερπουλ 6 12 Τότεναμ 6 11 Ντόρτμουντ 5 10 Τσέλσι 6 10 Μάντσεστερ Σίτι 5 10 Σπόρτινγκ Λισαβόνας 6 10 Μπαρτσελόνα 6 10 Νιούκαστλ 5 9 Μαρσέιγ 6 9 Γαλατασαράι 6 9 Μονακό 6 9 Αϊντχόφεν 6 8 Λεβερκούζεν 5 8 Καραμπάγκ 5 7 Νάπολι 5 7 Γιουβέντους 5 6 Πάφος 5 6 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6 6 Ολυμπιακός 6 5 Μπριζ 5 4 Αθλέτικ Μπιλμπάο 5 4 Κοπεγχάγη 5 4 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 6 4 Μπενφίκα 5 3 Σλάβια Πράγας 6 3 Μπόντο Γκλιμτ 5 2 Βιγιαρεάλ 5 1 Καϊράτ 6 1 Άγιαξ 5 0

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τετάρτης (10/12)