Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Champions League: Απόδραση από το Μιλάνο για τη Λίβερπουλ! – Όλα τα αποτελέσματα
AP Photo/Luca Bruno
Οnsports team 10 Δεκεμβρίου 2025, 00:02
CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Απόδραση από το Μιλάνο για τη Λίβερπουλ! – Όλα τα αποτελέσματα

Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σομποσλάι, η Λίβερπουλ νίκησε 1-0 την Ίντερ στο Μιλάνο κι ανέβηκε στην πρώτη οκτάδα – Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων της Τρίτης (09/12) κι η βαθμολογία της League Phase του Champions League.

Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για εκείνους, με διαδοχικά άσχημα αποτελέσματα και… αναστάτωση λόγω… Σαλάχ, οι «Reds» έβγαλαν αντίδραση σε ένα καθοριστικό ματς.

Η Λίβερπουλ βροντοφώναξε «παρών» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντόμινικ Σομποσλάι στο 88ο λεπτό νίκησε 1-0 την Ίντερ στο Μιλάνο, κάνοντας καθοριστικό βήμα για την παρουσία της στην πρώτη οκτάδα.

Επίσης, στην οκτάδα μπήκαν Τότεναμ και Αταλάντα. Οι «Spurs» επικράτησαν εύκολα 3-0 της Σλάβια Πράγας του Ζαφείρη (μπήκε ως αλλαγή στο 60’), ενώ οι «μπεργκαμάσκι» πέτυχαν μια εντυπωσιακή ανατροπή (2-1) κόντρα στην Τσέλσι, έχοντας πρωταγωνιστή τον Βέλγο, Ντε Κετελάρε.

Η Μπαρτσελόνα βρήκε απρόσμενο πρωταγωνιστή τον Ζιλ Κουντέ, ο οποίος «ντύθηκε» φορ και με δύο τέρματα σε τέσσερα λεπτά έκανε την ανατροπή για το 2-1 επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Αμφίρροπες εκτός έδρας νίκες πέτυχαν Μαρσέιγ και Ατλέτικο Μαδρίτης, επικρατώντας με 3-2 της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και PSV Αϊντχόφεν, αντίστοιχα, ενώ σημαντικό «τρίποντο» που τη βάζει στην 24άδα σημείωσε η Μονακό, η οποία «λύγισε» 1-0 τη Γαλατασαράι.

Η 6η αγωνιστική του Champions League

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (9/12)

  • Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-1
  • Μπάγερν Μονάχου - Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-1
  • Ίντερ - Λίβερπουλ 0-1
  • Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2-1
  • Αταλάντα - Τσέλσι 2-1
  • PSV Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3
  • Τότεναμ - Σλάβια Πράγας 3-0
  • Μονακό - Γαλατάσαραϊ 1-0
  • Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μαρσέιγ 2-3

 

Η βαθμολογία

  • ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Β.
  1. Αρσεναλ 5 15
  2. Μπάγερν 6 15
  3. Αταλάντα 6 13
  4. Παρί Σεν Ζερμέν 5 12
  5. Ίντερ 6 12
  6. Ρεάλ Μαδρίτης 5 12
  7. Ατλέτικο Μαδρίτης 6 12
  8. Λίβερπουλ 6 12
  9. Τότεναμ 6 11
  10. Ντόρτμουντ 5 10
  11. Τσέλσι 6 10
  12. Μάντσεστερ Σίτι 5 10
  13. Σπόρτινγκ Λισαβόνας 6 10
  14. Μπαρτσελόνα 6 10
  15. Νιούκαστλ 5 9
  16. Μαρσέιγ 6 9
  17. Γαλατασαράι 6 9
  18. Μονακό 6 9
  19. Αϊντχόφεν 6 8
  20. Λεβερκούζεν 5 8
  21. Καραμπάγκ 5 7
  22. Νάπολι 5 7
  23. Γιουβέντους 5 6
  24. Πάφος 5 6
  25. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6 6
  26. Ολυμπιακός 6 5
  27. Μπριζ 5 4
  28. Αθλέτικ Μπιλμπάο 5 4
  29. Κοπεγχάγη 5 4
  30. Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 6 4
  31. Μπενφίκα 5 3
  32. Σλάβια Πράγας 6 3
  33. Μπόντο Γκλιμτ 5 2
  34. Βιγιαρεάλ 5 1
  35. Καϊράτ 6 1
  36. Άγιαξ 5 0

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τετάρτης (10/12)

  • Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (18:00, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη (19:45, COSMOTE SPORT 2HD)
  • Καραμπάγκ - Άγιαξ (19:45, COSMOTE SPORT 3HD)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)
  • Μπενφίκα - Νάπολι (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START)
  • Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν (22:00, COSMOTE SPORT 4HD)
  • Κλαμπ Μπριζ - Άρσεναλ (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)
  • Γιουβέντους - Πάφος (22:00, COSMOTE SPORT 6HD)
  • Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ (22:00, COSMOTE SPORT 7HD)
  • Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Πέμπτη 11/12, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)

UCL: Όλα τα γκολ της Τρίτης | 6η αγωνιστική!



Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Βαθμολογία Champions League: Εκτός 24άδας ο Ολυμπιακός - Τι θέλει για να ελπίζει σε πρόκριση
23 λεπτά πριν Βαθμολογία Champions League: Εκτός 24άδας ο Ολυμπιακός - Τι θέλει για να ελπίζει σε πρόκριση
BASKET LEAGUE
Τα 12 τρίποντα του Ρογκαβόπουλου έδειξαν την υγεία στον Παναθηναϊκό (pics & vid)
25 λεπτά πριν Τα 12 τρίποντα του Ρογκαβόπουλου έδειξαν την υγεία στον Παναθηναϊκό (pics & vid)
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: Απόδραση από το Μιλάνο για τη Λίβερπουλ! – Όλα τα αποτελέσματα
34 λεπτά πριν Champions League: Απόδραση από το Μιλάνο για τη Λίβερπουλ! – Όλα τα αποτελέσματα
ΣΠΟΡ
Στέφανος Ντούσκος: Υποψήφιος για κορυφαίος κωπηλάτης στον κόσμο!
1 ώρα πριν Στέφανος Ντούσκος: Υποψήφιος για κορυφαίος κωπηλάτης στον κόσμο!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved