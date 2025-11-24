Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Όλιβερ σφυρίζει στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το Champions League

Ο Μάικλ Όλιβερ από την Αγγλία θα διευθύνει τον μεγάλο αγώνα Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Το βράδυ της Τετάρτης (26/11) ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην κορυφαία σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αφού στο πλαίσιο της 5ης στροφής της League Phase του Champions League, θα υποδεχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, μια και έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν μόλις 2 βαθμούς στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, γνωρίζουν πως το έργο τους απέναντι στη «Βασίλισσα» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου μόνο εύκολο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, αλλά εμφανίζονται έτοιμοι να παλέψουν για τις πιθανότητες που τους αναλογούν.

Την Δευτέρα (24/11) η UEFA ανακοίνωσε τους αξιωματούχους για την αναμέτρηση στο φαληρικό γήπεδο και επικεφαλής της διαιτητικής ομάδας ορίστηκε ο Μάικλ Όλιβερ από την Αγγλία. Ο 40χρονος ρέφερι θα βρεθεί για δεύτερη φορά στον… δρόμο των Πειραιωτών, μετά τον Μάρτιο του 2017, όταν είχε σφυρίξει την ήττα 4-1 από την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη για τους «16» του Europa League.

Βοηθοί του θα είναι οι Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουορινγκ, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Άντριου Μάντλεϊ, άπαντες από την Αγγλία. Ωστόσο, στον έλεγχο του VAR επικεφαλής θα είναι ο Άντριου Ντάλας από την Σκωτία, με βοηθό τον Άγγλο, Πίτερ Μπανκς.