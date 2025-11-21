Μπαρτσελόνα: Η UEFA άναψε το «πράσινο φως» για την επιστροφή στο «Καμπ Νου»

EPA/Alberto Estevez, ΑΜΠΕ

Onsports Team

Έπειτα από δυόμισι χρόνια εκτεταμένων έργων ανακαίνισης, η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να επιστρέψει στο ιστορικό της «Καμπ Νου», με τους φίλους της ομάδας να περιμένουν την επιστροφή αυτή με ανυπομονησία και έντονη συγκίνηση.

Το Σάββατο, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της La Liga, οι «μπλαουγκράνα» θα υποδεχθούν την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο ανανεωμένο, έστω και όχι πλήρως ολοκληρωμένο, γήπεδό τους, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής.

Η επιστροφή, ωστόσο, συνοδεύεται και από υψηλό κόστος. Όπως αποκάλυψαν τα ισπανικά Μέσα ενημέρωσης, τα εισιτήρια για την αναμέτρηση έχουν εκτοξευτεί, με τους φιλάθλους να χρειάζεται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να βρεθούν στο πρώτο παιχνίδι της Μπάρτσα στο «σπίτι» της μετά από πολλούς μήνες.

Το πρωί της Τετάρτης (19/11) η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε επίσης μία ακόμη είδηση που προκάλεσε ενθουσιασμό, το Champions League επιστρέφει στο «Καμπ Νου» ύστερα από 1.140 ημέρες. Από την τελευταία ευρωπαϊκή εμφάνιση του συλλόγου στο γήπεδο, τη βαριά ήττα με 3-0 από την Μπάγερν στις 26 Οκτωβρίου 2022, έχουν περάσει πάνω από τρία χρόνια, όμως η UEFA άναψε το πράσινο φως για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στις 9 Δεκεμβρίου (22:00).

Η απόφαση αυτή έγινε εφικτή χάρη στην απόκτηση της άδειας χρήσης Φάσης 1Β, η οποία επιτρέπει το άνοιγμα της πλευρικής κερκίδας και ανεβάζει τη χωρητικότητα του γηπέδου στους 45.401 θεατές. Έτσι, ο σύλλογος μπορεί να φιλοξενήσει ξανά ευρωπαϊκό ματς στο ανακαινισμένο γήπεδο, αντί να χρησιμοποιήσει το «Μονζουίκ» όπως στα πρόσφατα παιχνίδια.

Σημαντικό ρόλο στην έκβαση αυτή έχει παίξει και η καλή σχέση μεταξύ του προέδρου της Μπαρτσελόνα, Χουάν Λαπόρτα, και του προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσεφέριν. Οι δύο άνδρες είχαν συμφωνήσει ήδη να επιτραπεί στη Μπάρτσα να ξεκινήσει τη συμμετοχή της στο Champions League της περιόδου 2025-26 εκτός έδρας, δίνοντας στον σύλλογο δύο επιπλέον εβδομάδες για να προετοιμάσει το «Μονζουίκ» μετά τις καλοκαιρινές συναυλίες. Αν και ο αρχικός στόχος ήταν η πρεμιέρα να γίνει στο πλήρως ανακαινισμένο «Καμπ Νου», η ευελιξία της UEFA αποδεικνύεται καθοριστική στα πλάνα του συλλόγου.