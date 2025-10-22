Επική ειρωνεία στον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα για διαιτησία με Ολυμπιακό - «Ποιος έβαλε το χέρι του;»

Οnsports Τeam

Αντικείμενο χλευασμού έγινε ο Ζοάν Λαπόρτα για τη διαιτησία στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός για το Champions League, αλλά και τις συνεχείς διαμαρτυρίες του για εύνοια της Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανία.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε βαριά ήττα με 6-1 από την Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ» για την 3η αγωνιστική του Champions League, σε μια αναμέτρηση όπου το αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του αγώνα για τουλάχιστον μία ώρα. Οι «ερυθρόλευκοι» στάθηκαν ανταγωνιστικοί και βρισκόντουσαν στο παιχνίδι μέχρι τη φάση-κλειδί: την αποβολή του Σαντιάγκο Έσε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, με το σκορ στο 2-1.

Η απόφαση αυτή του διαιτητή Ουρς Σνάιντερ χαρακτηρίστηκε άδικη από τον Ολυμπιακό, προκαλώντας έντονη αντίδραση από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και συνολικά την ομάδα. Επιπλέον, διαμαρτυρίες εκφράστηκαν και για το πέναλτι που καταλογίστηκε εις βάρος του Τζολάκη σε φάση με τον Ράσφορντ, σε ένα σημείο του αγώνα που οι Πειραιώτες προσπαθούσαν να μείνουν «ζωντανοί».

Η διαιτησία αποτέλεσε αντικείμενο σχολιασμού και εκτός Ελλάδας, με διεθνή μέσα να συμμερίζονται την αγανάκτηση του Ολυμπιακού. Ξεχωριστή ήταν η τοποθέτηση του Ισπανού δημοσιογράφου Σίρο Λόπεθ, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή «El Desmarque madrugada», σχολίασε ειρωνικά τη διαιτητική εύνοια υπέρ της Μπαρτσελόνα, απευθυνόμενος στον πρόεδρο των Καταλανών, Ζοάν Λαπόρτα: «Ρώτησαν τον Λαπόρτα αν υπάρχει λευκό χέρι;»

Η αναφορά του Λόπεθ δεν ήταν καθόλου τυχαία. Το περασμένο Σάββατο (22/10), μετά τη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Ζιρόνα με 2-1, ο Λαπόρτα είχε εκφράσει παράπονα για την αποβολή του Χάνσι Φλικ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μιλάμε για λευκό χέρι; Αν δεν υπάρχει, του μοιάζει πολύ», υπονοώντας πως υπάρχει διαιτητική εύνοια υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης στη La Liga.

Ο όρος «λευκό χέρι» χρησιμοποιείται συχνά στην Ισπανία για να υποδηλώσει τη συστημική υποστήριξη που, κατά τους επικριτές της, απολαμβάνει η Ρεάλ από τη διαιτησία. Ο ίδιος ο Λαπόρτα έχει κατά καιρούς αφήσει αιχμές για ευνοϊκή μεταχείριση των Μαδριλένων, ενώ τρέφει και έντονη καχυποψία για τον διαιτητή Χιλ Μανθάνο, ο οποίος έχει αποβάλει 11 ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα σε 44 ματς.