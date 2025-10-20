Μπαρτσελόνα: Οριστικά εκτός και ο Φεράν Τόρες

Οnsports Τeam

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα για την ομάδα του Χάνσι Φλικ, ο οποίος θα πρέπει να παρατάξει την ομάδα του κόντρα στον Ολυμπιακό χωρίς τους Ραφίνια και Τόρες.

Η «κακοδαιμονία»… χτύπησε και πάλι στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα, μιας και ο Χάνσι Φλικ έχει να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα τραυματισμών, εν όψει της αυριανής αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό (19:45, COSMOTE SPORT 2 HD) στη Βαρκελώνη, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Μετά τον Ραφίνια και ο Φεράν Τόρες τέθηκε νοκ άουτ σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, καθώς εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο, με αποτέλεσμα να μην προπονηθεί την Κυριακή (19/10) με την υπόλοιπη ομάδα των μπλαουγκράνα.