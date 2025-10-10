Ολυμπιακός: Sold out για το εκτός έδρας με Μπαρτσελόνα – Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Onsports Team

Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση στη Βαρκελώνη, με τους «ερυθρόλευκους» να προχωρούν σε διευκρινήσεις αναφορικά με τους λόγους που μπορεί να ακυρωθεί κάποιο εισιτήριο.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη. Το ματς για την 3η αγωνιστική του Champions League είναι προγραμματισμένο για τις 21/10.

Όλα τα εισιτήρια πήγαν σε κατόχους διαρκείας. Όμως υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρξουν ακυρώσεις, αν προκύψει ζήτημα με τη διασταύρωση των στοιχείων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«H ΠΑΕ Ολυμπιακός, για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League απέναντι στην Barcelona, που θα διεξαχθεί στο “Estadi Olímpic Lluis Companys” την Τρίτη 21/10/2025 στις 18:45 (τοπική ώρα), ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Τα εισιτήρια του αγώνα εξαντλήθηκαν από τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας.

Πραγματοποιείται έλεγχος σε όσους αγόρασαν εισιτήριο για την απόδειξη ότι είναι και οι αρχικοί κάτοχοι των διαρκείας. Σε περίπτωση που το εισιτήριο δεν αντιστοιχεί με το διαρκείας θα τους ακυρωθεί χωρίς ειδοποίηση, λόγω ότι δεν έχουν δικαίωμα αγοράς όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Σε περίπτωση που προκύψουν εισιτήρια από την παραπάνω διαδικασία, θα βγει νέα ανακοίνωση για τη διάθεσή τους».