Champions League: Ο Τζόλης έγινε ο νεότερος Έλληνας με 10 γκολ στην Ευρώπη

Ιστορία έγραψε ο Χρήστος Τζόλης στην αναμέτρηση της Κλαμπ Μπριζ κόντρα στην Αταλάντα και έγινε ο νεότερος Έλληνας που πέτυχε 10 τέρματα στην Ευρώπη.

Το απόγευμα της Τρίτης (30/09) ο διεθνής επιθετικός κατάφερε να ανοίξει το σκορ για την Κλαμπ Μπριζ στο Μπέργκαμο, ωστόσο, η ομάδα του δεν μπόρεσε να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, μια και η Αταλάντα έφτασε στην ανατροπή και πήρε το «τρίποντο» στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ωστόσο, το τέρμα που σημείωσε ο Χρήστος Τζόλης ήταν ιστορικό για τον Έλληνα φορ, μια και ήταν το 10ο στην Ευρώπη. Μάλιστα, ο νεαρός άσος κατάφερε να φτάσει σ’ αυτόν τον αριθμό σε ηλικία 23 ετών και 8 μηνών, με αποτέλεσμα να αφήσει… πίσω του τον Φώτη Ιωαννίδη.

CHRISTOSSSSSS! ??

Tzolis cuts inside and curls the ball into the far corner!#UCL #ATACLU | 0-1 |⏱️ 38’ pic.twitter.com/dLFuHxme7s — Club Brugge KV (@ClubBrugge) September 30, 2025

Ο επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και πρώην του Παναθηναϊκού είχε καταφέρει να πετύχει 10 τέρματα σε ηλικία σχεδόν 25 ετών, παρά 22 μέρες, κάτι που του είχε δώσει την πρωτιά στην σχετική… λίστα.