Champions League: Σπουδαίες μάχες για τους Έλληνες της Ευρώπης - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας
Onsports Team 30 Σεπτεμβρίου 2025, 10:33
CHAMPIONS LEAGUE

Δείτε το σημερινό πρόγραμμα για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League.

Μετά την πρώτη συναρπαστική αγωνιστική στη League Phase του Champions League, η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση είναι και πάλι εδώ έχοντας μεταξύ άλλων και ελληνικό ενδιαφέρον.

Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη αντιμετωπίζει την Τσέλσι στο Λονδίνο, η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη παίζει με την Αταλάντα στο Μπέργκαμο, ενώ η Σλάβια Πράγας του Χρήστου Ζαφείρη κοντράρεται με την Ίντερ στο Μιλάνο.

Από εκεί και πέρα, η Ρεάλ Μαδρίτης αγωνίζεται με την Καϊράτ στο μακρινό Αλμάτι, η Μπάγερν Μονάχου αντιμετωπίζει την Πάφο στην Κύπρο, ενώ η Λίβερπουλ δοκιμάζεται με τη Γαλατασαράι στην Κωνσταντινούπολη.

Μεγάλη “μάχη” αναμένεται να γίνει και στη Μασσαλία με την ανεβασμένη Μαρσέιγ να φιλοξενεί τον Άγιαξ.

Αναλυτικά τα παιχνίδια της Τρίτης (30/09):

19:45 Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ / COSMOTE SPORT 3 HD
19:45 Καϊράτ – Ρεάλ / COSMOTE SPORT 2 HD
22:00 Ατλέτικο – Άιντραχτ / COSMOTE SPORT 5 HD
22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Τότεναμ / COSMOTE SPORT 9 HD
22:00 Μαρσέιγ – Άγιαξ / COSMOTE SPORT 8 HD
22:00 Ίντερ – Σλάβια Πράγας / COSMOTE SPORT 7 HD
22:00 Πάφος – Μπάγερν / COSMOTE SPORT 6 HD
22:00 Γαλατασαράι – Λίβερπουλ / COSMOTE SPORT 3 HD
22:00 Τσέλσι – Μπενφίκα / COSMOTE SPORT 2 HD



