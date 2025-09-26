Ολυμπιακός: Όσοι δεν βρεθούν στο Λονδίνο λόγω απεργίας, μπορούν να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων

Onsports Team

Η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων» αναφορικά με τους κατόχους εισιτηρίων για το Άρσεναλ – Ολυμπιακός που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

Στη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Άρσεναλ στο Λονδίνο. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την 1η Οκτωβρίου. Μέρα στην οποία έχει ανακοινωθεί απεργία, στην οποία μετέχουν και οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας.

Όσοι κάτοχοι εισιτηρίων για το ματς του «Emirates» δεν καταφέρουν να ταξιδέψουν στο Λονδίνο, μπορούν να ζητήσουν επιστροφή των χρημάτων τους όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους μας για τα εξής, ενόψει του αγώνα της Τετάρτης (1/10, 20:00 τοπική ώρα) με την Arsenal στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της league phase του UEFA Champions League:

Όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για την αναμέτρηση στο “Arsenal Stadium” και δεν μπορούν να ταξιδέψουν στο Λονδίνο λόγω της προαναγγελθείσας 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ, στην οποία ανακοινώθηκε ότι θα συμμετέχουν και οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή των χρημάτων που διέθεσαν για τα εισιτήρια του αγώνα, στέλνοντας το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό κράτησης των εισιτηρίων τους στο ticketing@olympiacos.org έως τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00.

Μετά το πέρας της προθεσμίας δεν θα μπορεί να γίνει ακύρωση των εισιτηρίων και επιστροφή των χρημάτων».