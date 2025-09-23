Ρεάλ Μαδρίτης: Ζήτησε συγγνώμη για την αποβολή του ο Καρβαχάλ

Onsports Team

Ο παίκτης της «βασίλισσας» λίγες μέρες μετά την κόκκινη που αντίκρισε με τη Μαρσέιγ, θέλησε να απολογηθεί.

Ο Ντάνι Καρβαχάλ ζήτησε συγγνώμη τέσσερις ημέρες μετά την κόκκινη κάρτα του στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον της Μαρσέιγ (2-1), στην πρεμιέρα της League phase του Champions League.

Το έκανε μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 επί της Εσπανιόλ, στην 5η αγωνιστική της La Liga.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για την αποβολή στο Champions League», είπε ο Καρβαχάλ και πρόσεσε:

«Είναι απαράδεκτο σε έναν τέτοιο αγώνα και από εμένα. Ας χρησιμεύσει αυτό ως μάθημα για να μην ξανασυμβεί. Τουλάχιστον το ξεπεράσαμε. Η ομάδα έκανε μεγάλη προσπάθεια και κέρδισε τον αγώνα».