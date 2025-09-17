Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Champions League, Ολυμπιακός - Πάφος: Βασικός ο Ποντένσε - Οι ενδεκάδες
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 17 Σεπτεμβρίου 2025, 19:15
CHAMPIONS LEAGUE / Α.Ε. Πάφος / Ολυμπιακός

Champions League, Ολυμπιακός - Πάφος: Βασικός ο Ποντένσε - Οι ενδεκάδες

Στο βασικό σχήμα του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα του στη League Phase του Champions League βρίσκεται ο Ντάνιελ Ποντένσε.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ έκανε το περασμένο Σάββατο την πρώτη του εμφάνιση με τα «ερυθρόλευκα» στον αγώνα της Super League με τον Πανσερραϊκό ως αλλαγή και την Τετάρτη (17/09) ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον επέλεξε για την αρχική ενδεκάδα.

Κάτω από τα δοκάρια των Πειραιωτών θα βρίσκεται ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Στο δεξί άκρο θα ξεκινήσει ο Ροντινέι που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις, ενώ στα αριστερά θα είναι ο Φρανσίσκο Ορτέγκα. Στο κέντρο της άμυνας θα βρίσκονται οι Παναγιώτης Ρέτσος και Λορένζο Πιρόλα.

Στη μεσαία γραμμή θα ξεκινήσουν οι Σαντιάγκο Έσε και Ντάνι Γκαρθία ως «κόφτες», με τον Ντάνιελ Ποντένσε στα αριστερά, τον Γκαμπριέλ Στρεφέτσα στο δεξί άκρο και ο Τσικίνιο θα κινείται ως επιτελικός, πίσω από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Για την Πάφο, ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 3-5-2. Στον «άσο» θα βρίσκεται ο Μιχαήλ, με τους Λούκασεν, Νταβίντ Λουίζ και Γκόλνταρ στην άμυνα. Από τα δεξιά θα κινείται ο Κορέια, από τα αριστερά ο Μπρούνο και οι Ντράγκομιρ, Σούνγιτς και Πέπε θα είναι στον άξονα. Επιθετικό δίδυμο θα είναι οι Ντιμάτα και Ζάζα.



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Τρέλα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για Κουγιουμτσίδη - Τον υποδέχθηκαν με λύρες και ποντιακούς χορούς
32 λεπτά πριν Τρέλα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για Κουγιουμτσίδη - Τον υποδέχθηκαν με λύρες και ποντιακούς χορούς
SUPER LEAGUE
Μαρκό – ΑΕΛ 2-2: Στις καθυστερήσεις πήρε βαθμό η ομάδα του Μαρκόπουλου
1 ώρα πριν Μαρκό – ΑΕΛ 2-2: Στις καθυστερήσεις πήρε βαθμό η ομάδα του Μαρκόπουλου
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών από τη ΔΕΑΒ
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών από τη ΔΕΑΒ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1: Οι εντυπωσιακοί Βοιωτοί «πάτησαν» τον «Δικέφαλο του Βορρά»
2 ώρες πριν Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1: Οι εντυπωσιακοί Βοιωτοί «πάτησαν» τον «Δικέφαλο του Βορρά»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved