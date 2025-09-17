Τα είχε… όλα το Champions League: Νίκη με δέκα η Ρεάλ, επικό ματς στο Τορίνο και σοκ για Μπενφίκα!

AP Photo/Manu Fernandez

Οnsports team

Απίστευτα πράγματα στην πρώτη βραδιά της League Phase του Champions League, η οποία είχε τα πάντα!

Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ξεκίνησε κι αν η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, τότε θα δούμε και φέτος τρομερά πράγματα!

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε πίσω στο σκορ στην αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ στη Μαδρίτη, ενώ για περισσότερα από 20 λεπτά έπαιζε με δέκα παίκτες. Κι όμως! Βρήκε τον τρόπο με δύο πέναλτι του Κιλιάν Εμπαπέ (29', 81') να κάνει την ανατροπή και να πάρει τη νίκη με 2-1.

Στο Τορίνο έγινε το ματς της χρονιάς, με Γιουβέντους και Ντόρτμουντ να αναδεικνύονται ισόπαλες 4-4! Πέρα από το αποτέλεσμα, το πιο εντυπωσιακό ήταν ότι στο ημίχρονο οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες δίχως τέρματα! Η Μπορούσια βρέθηκε μπροστά με 4-2, αλλά οι «μπιανκονέρι» με δύο γκολ στις καθυστερήσεις (Βλάχοβιτς στο 90+4’ και Κέλι στο 90+6’) πήραν τον βαθμό της ισοπαλίας.

Σοκ για την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, η οποία με τον Έλληνα επιθετικό να βρίσκει δίχτυα, προηγήθηκε με 2-0 της Καραμπάγκ στο 16ο λεπτό. Η ομάδα του Αζερμπαϊτζάν, όμως, πέτυχε μια απίστευτη ανατροπή κι έφυγε με το «τρίποντο» (3-2) από το «Ντα Λουζ». Λεάντρο Αντράντε (30’), Ντουράν (48’) και Κάστσουκ (86’) γύρισαν… τούμπα το ματς.

Με νίκη ξεκίνησε κι η Τότεναμ, η οποία λύγισε 1-0 τη Βιγιαρέλ με αυτογκόλ του Λουίζ Τζούνιορ, μόλις στο 4ο λεπτό.

Νωρίτερα, η Άρσεναλ είχε ουσία στο παιχνίδι της και πέρασε από το Μπιλμπάο, ενώ η φοβερή Σεν Ζιλουάζ πέτυχε την παρθενική νίκη της σε League Phase του Champions League.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής του Champions League

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου