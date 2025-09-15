Champions League, Ολυμπιακός - Πάφος: Αυτός είναι ο διαιτητής της «ερυθρόλευκης» πρεμιέρας

Ο Ίστβαν Κόβατς, ο οποίος ήταν ο διαιτητής του τελικού του Champions League, ορίστηκε από την UEFA στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Phase της διοργάνωσης κόντρα στην Πάφο.

Το απόγευμα της Τετάρτης (17/09) ο Ολυμπιακός θα κάνει πρεμιέρα στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποδεχόμενος την Πάφο. Η UEFA ανακοίνωσε τους αξιωματούχους της αναμέτρησης, με τον Ίστβαν Κόβατς να είναι ο «άρχων» του παιχνιδιού.

Ο Ρουμάνος διαιτητής ανήκει στην ελίτ κατηγορία της ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και πριν από μερικούς μήνες ήταν ο ρέφερι στον τελικό του Champions League, όπου η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το τρόπαιο με την ιστορική της νίκη 5-0 επί της Ίντερ.

Βοηθοί του 40χρονου διαιτητή θα είναι οι Μιχάι Μάριτσα και Φέρεντς Τουνιόγκι, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Σάμπολτς Κόβατς. Ο Τσάταλιν Πόπα θα είναι ο επικεφαλής στο VAR και βοηθός του ο Μάρσελ Μπίρσαν. Όλοι οι ρέφερι στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού στα «αστέρια» είναι από την Ρουμανία.