Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός, αντίπαλοι: Η Πάφος ηττήθηκε σε επεισοδιακό ματς πριν το «Γ. Καραϊσκάκης»
APOLLON FC
Οnsports team 14 Σεπτεμβρίου 2025, 02:22
CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός, αντίπαλοι: Η Πάφος ηττήθηκε σε επεισοδιακό ματς πριν το «Γ. Καραϊσκάκης»

Η Πάφος γνώρισε εντός έδρας ήττα (0-1) από τον Απόλλωνα Λεμεσού, λίγες ημέρες πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι Πρωταθλητές Κύπρου γνώρισαν την πρώτη τους ήττα, σε ένα ματς που είχε ένταση, νεύρα κι αποβολές.

Η Πάφος έμεινε με δέκα παίκτες στο 47ο λεπτό, κάτι που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα, καθώς στο 56’ ο Απόλλωνας εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική υπεροχή του και σκόραρε με τον Βάισμπεκ.

Το συγκεκριμένο τέρμα αποδείχθηκε «χρυσό», με το παιχνίδι να παίρνει… φωτιά στο τελευταίο τέταρτο. Ο σκόρερ αποβλήθηκε στο 87’, όπως κι ο Σπόλιαριτς στο 90+9’, για να ολοκληρώσει η ομάδα της Λεμεσού το με εννιά παίκτες.

 

ΠΑΦΟΣ FC – AΠΟΛΛΩΝ 0-1 Highlights (13/9/2025)



Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός, αντίπαλοι: Η Πάφος ηττήθηκε σε επεισοδιακό ματς πριν το «Γ. Καραϊσκάκης»
15 λεπτά πριν Ολυμπιακός, αντίπαλοι: Η Πάφος ηττήθηκε σε επεισοδιακό ματς πριν το «Γ. Καραϊσκάκης»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Γκέλα για την Τσέλσι, άνετα Άρσεναλ και Τότεναμ
2 ώρες πριν Premier League: Γκέλα για την Τσέλσι, άνετα Άρσεναλ και Τότεναμ
SUPER LEAGUE
Βαθμολογία Super League: Το απόλυτο ο Ολυμπιακός, επέστρεψε στις νίκες ο Άρης
3 ώρες πριν Βαθμολογία Super League: Το απόλυτο ο Ολυμπιακός, επέστρεψε στις νίκες ο Άρης
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Ίωση ο Χολμς, δεν ταξιδεύει με το πρώτο γκρουπ για Αυστραλία
4 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Ίωση ο Χολμς, δεν ταξιδεύει με το πρώτο γκρουπ για Αυστραλία
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved