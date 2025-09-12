UEFA: Στο «Metropolitano» ο τελικός Champions League 2027

Onsports Team

Επίσημη έγινε η έδρα του τελικού της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης για το 2027, με την έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης να είναι αυτή που επιλέγεται.

Το στάδιο «Metropolitano», έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης, θα φιλοξενήσει τον τελικό Champions League 2027 (5/6/27), όπως ανακοίνωσε η εκτελεστική επιτροπή της UEFA, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασή της, που έγινε για πρώτη φορά στα Τίρανα.

Μετά την απόρριψη του «Σαν Σίρο» στο Μιλάνο, λόγω των συνεχιζόμενων κατασκευαστικών εργασιών, υποψήφια για τον τελικό του UCL 2027 ήταν το στάδιο όπου αγωνίζεται η Ατλέτικο Μαδρίτης και έχει ήδη φιλοξενήσει τον τελικό του Champions League του 2019 μεταξύ Λίβερπουλ και Τότεναμ (2-0) και το Ολυμπιακό Στάδιο του Μπακού, που φιλοξένησε το Europa League της ίδιας χρονιάς με νίκη της Τσέλσι επί της Άρσεναλ (4-1).

Έτσι το «Metropolitano» θα διαδεχθεί το «Puskas Arena» (Βουδαπέστη), το οποίο θα φιλοξενήσει τον τελικό του Champions League το 2026.