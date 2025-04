Ολυμπιακός: Τα ακραία σενάρια που φέρνουν αποκλεισμό από τη League Phase του Champions League

Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν την πρώτη… ευκαιρία που είχαν για την εξασφάλιση του τίτλου στην Super League, μια και ηττήθηκαν 2-1 στο ντέρμπι της Τούμπας από τον ΠΑΟΚ, την Κυριακή (06/04). Ωστόσο, η επικράτηση του Παναθηναϊκού 3-1 επί της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, διατήρησε την απόσταση των 10 βαθμών που έχει ο Ολυμπιακός από τους διώκτες του.

Μάλιστα, το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει μία δεύτερη ευκαιρία και μάλιστα διπλή, για να «σφραγίσει» το φετινό πρωτάθλημα, καθώς την ερχόμενη Κυριακή (13/04) υποδέχεται την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης». Σε περίπτωση νίκης επί της Ένωσης, οι Πειραιώτες θα φτάσουν στην κατάκτηση του τίτλου, χωρίς να ενδιαφέρονται για το αποτέλεσμα στο ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» μπορούν να «σφραγίσουν» το πρωτάθλημα σε περίπτωση που παραχωρήσουν ισοπαλία στους «κιτρινόμαυρους» και λήξει ισόπαλο και το ματς στο ΟΑΚΑ μεταξύ των «πράσινων» και του «Δικέφαλου του Βορρά».

Σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός πάρει το πρωτάθλημα στη Super League, τότε θα πάρει μέρος στην League Phase του επόμενου Champions League. Ωστόσο, υπάρχουν και τρία ακραία σενάρια που φέρνουν τον αποκλεισμό από τη νέα φάση των ομίλων και τη συμμετοχή του στα προκριματικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Το πρώτο έχει να κάνει με το φετινό Champions League. Οι Πειραιώτες θα αποκλειστούν από την επόμενη League Phase, σε περίπτωση που η Άστον Βίλα ή η Ντόρτμουντ φτάσουν μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου και την ίδια στιγμή δεν πάρουν «εισιτήριο» από το πρωτάθλημά τους. Οι «βίλατζερς» είναι στην 7η θέση στην Premier League, ενώ η Μπορούσια φιγουράρει στην 8η θέση της Bundesliga.

Στο δεύτερο σενάριο… πρωταγωνίστρια είναι η Μπόντο Γκλιμτ. Οι Νορβηγοί απέκλεισαν τους «ερυθρόλευκους» από τη συνέχεια του Europa League και μπορούν να τους πάρουν την… θέση, μόνο στο ενδεχόμενο που κάνουν δύο νίκες στα προημιτελικά, δύο νίκες στα ημιτελικά και χάσουν το τρόπαιο της δεύτερης διασυλλογικής διοργάνωσης στα πέναλτι.

Το τελευταίο σενάριο που προκαλεί τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού αφορά στη «μάχη» του τίτλου στην Σκωτία. Σε περίπτωση που η Ρέιντζερς καταφέρει να κάνει την ανατροπή σε βάρος της Σέλτικς και πάρει το πρωτάθλημα στην χώρα της, θα «κλέψει» τη θέση από τους Πειραιώτες. Όμως, τη δεδομένη στιγμή, οι Κέλτες είναι στο +13 από τους «Προτεστάντες» και απομένουν έξι γύροι για την ολοκλήρωση του «μαραθωνίου».

