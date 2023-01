Κίνα: Δυσαρεστημένος πελάτης μπήκε με το αυτοκίνητό του σε ξενοδοχείο της Σανγκάης

Δυσαρεστημένος πελάτης μπήκε με το αυτοκίνητό του σε ξενοδοχείο της Σανγκάης χθες, Τρίτη (10/1) προκαλώντας χάος στο λόμπι, χωρίς ωστόσο να προκληθούν τραυματισμοί, έπειτα από διένεξή του με υπαλλήλους για τον υπολογιστή του, ο οποίος είχε χαθεί.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη σκηνή: ένα λευκό κάμπριο που προσκρούει στην είσοδο του ξενοδοχείου Central Hotel της Σανγκάης προτού κάνει όπισθεν για να συνεχίσει στη συνέχεια την πορεία του μέσα στην αίθουσα υποδοχής του ξενοδοχείου.

Angry customer smashed the glass doors of the central Shanghai hotel, video goee VIRAL#car #ILoveHyundai #KiaConceptEV9 #AutoExpo2023 https://t.co/RP06ApmCju

— Outfable (@TheOutFable) January 11, 2023