Διπλή διάκριση για τις digital καμπάνιες των καναλιών Novacinema στα IAB MiXX Awards 2016!

Με δύο βραβεία τιμήθηκαν οι digital καμπάνιες των καναλιών Novacinema για τον 6ο κύκλο του «Game of Thrones» και για το λανσάρισμα της σειράς «Vinyl» στον διαγωνισμό ΙΑΒ ΜiXX Awards 2016.

Πρόκειται για έναν διεθνούς εμβέλειας διαγωνισμό που επιβραβεύει τις καλύτερες εκστρατείες Digital & interactive marketing. Το παγκόσμιο κύρος της διοργάνωσης υπογραμμίζει η ίδια σύνθεση της κριτικής επιτροπής που απαρτίζεται από έντεκα υψηλόβαθμα στελέχη-μέλη του διεθνούς δικτύου IAB.

Πιο συγκεκριμένα, η digital καμπάνια για τον 6ο κύκλο του «Game of Thrones» πήρε Έπαινο στην κατηγορία Brand Awareness & Positioning. Σκοπός της 3μηνης καμπάνιας ήταν να αυξήσει το awareness και την προσμονή για το νέο κύκλο επεισοδίων της σειράς φαινόμενο, να τονίσει την ταυτόχρονη τηλεοπτική μετάδοση με την Αμερική και να αναδείξει τη μοναδική εμπειρία συνδρομητή που προσφέρει η Nova, καθώς με τη νέα λειτουργία εγγραφής έχει τη δυνατότητα να γράφει το αγαπημένο του πρόγραμμα και να το παρακολουθεί όποτε εκείνος θέλει!

Το βραβείο Bronze στην κατηγορία Best brand/product launch απέσπασε η digital καμπάνια για το λανσάρισμα της σειράς «Vinyl», μία παραγωγή των Martin Scorsese και Mick Jagger. Σκοπός της καμπάνιας ήταν η δημιουργία buzz γύρω από τη σειρά η οποία πραγματευόταν την ιστορία της μουσικής βιομηχανίας στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 70. Μέσα από συνέργειες και με τη μουσική ως κύριο «όπλο» της καμπάνιας, προσεγγίστηκε το κοινό-στόχος προκειμένου να γίνει αντιληπτό ότι τα κανάλια Novacinema αποτελούν τη μεγαλύτερη κινηματογραφική απόλαυση που μπορεί να έχει κάποιος στο σπίτι του. Επιπλέον, ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το πρόγραμμα που θέλει, όποτε θέλει και όπου και αν βρίσκεται, μέσα από τις υπηρεσίες Nova GO και Nova On Demand χωρίς επιπλέον χρέωση.

Οι δύο σημαντικές βραβεύσεις στον διαγωνισμό ΙΑΒ ΜiXX (Marketing and Interactive Excellence) Awards 2016, οι οποίες έρχονται σε συνέχεια των περσινών αντίστοιχων διακρίσεων με δύο Bronze Awards για τις καμπάνιες «Starwars» στη κατηγορία Branded Content-Native Advertising και «Forthnet 2play» στη κατηγορία Direct Response & Lead Generation, αποτελούν επιστέγασμα της στρατηγικής της Nova στην ανάπτυξη της καινοτομίας στην επικοινωνία, καθώς και της πρωτοπορίας όσον αφορά την παρουσία της στα Digital και στα Social Media. Οι διαφημιστικές καμπάνιες υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Tempo OMD και την Spirit Up.