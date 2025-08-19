Ομάδες

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Οριστική συμφωνία για Ταλίς - Στα 7.000.000 ευρώ το deal
Οnsports Τeam 19 Αυγούστου 2025, 12:33
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Οριστική συμφωνία για Ταλίς - Στα 7.000.000 ευρώ το deal

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ενρίκε Ταλίς εμφανίζεται ο Ολυμπιακός καθώς ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Παλμέιρας.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν δημοσιεύματα από την Βραζιλία, σύμφωνα με τα οποία, ο Ολυμπιακός τα βρήκε σε όλα με τον σύλλογο του Σάο Πάολο και εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να μπει στην τελική… ευθεία η μεταγραφή.

Για να συμβεί αυτό, ο 20χρονος ποδοσφαιριστής θα ταξιδέψει μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας στην Αθήνα, ούτως ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στην συνέχεια θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τους «ερυθρόλευκους».

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Τύπο της χώρας της Λατινικής Αμερικής, το deal μεταξύ των δύο ομάδων αναμένεται να φτάσει κοντά στα 7.000.000 ευρώ, με τον Ολυμπιακό να αποκτά το 70% των δικαιωμάτων του παίκτη, ο οποίος θα υπογράψει μέχρι το 2030.



