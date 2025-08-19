Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Οριστική συμφωνία για Ταλίς - Στα 7.000.000 ευρώ το deal

Οnsports Τeam

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ενρίκε Ταλίς εμφανίζεται ο Ολυμπιακός καθώς ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Παλμέιρας.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν δημοσιεύματα από την Βραζιλία, σύμφωνα με τα οποία, ο Ολυμπιακός τα βρήκε σε όλα με τον σύλλογο του Σάο Πάολο και εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να μπει στην τελική… ευθεία η μεταγραφή.

Για να συμβεί αυτό, ο 20χρονος ποδοσφαιριστής θα ταξιδέψει μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας στην Αθήνα, ούτως ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στην συνέχεια θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τους «ερυθρόλευκους».

? Diretoria conclui venda e atleta não se reapresenta ao Palmeiras



Evangelos Marinakis, dono do Olympiacos, da Grécia, entrou em acordo para a transferência de Thalys ao time grego. O atacante deve viajar nos próximos dias.#Palmeiras #AvantiPalestra #MercadodaBola pic.twitter.com/Nw3vhVNXFl — Portal do Palestra | Palmeiras (@portal_palestra) August 19, 2025

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Τύπο της χώρας της Λατινικής Αμερικής, το deal μεταξύ των δύο ομάδων αναμένεται να φτάσει κοντά στα 7.000.000 ευρώ, με τον Ολυμπιακό να αποκτά το 70% των δικαιωμάτων του παίκτη, ο οποίος θα υπογράψει μέχρι το 2030.