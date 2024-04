Ολυμπιακή Φλόγα: Περήφανος ο Ντούσκος - «Ήταν κάτι ξεχωριστό, κουβάλησα όλους τους Έλληνες»

Ιστορική ήταν η Τελετή Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας για τον Έλληνα «Χρυσό» Ολυμπιονίκη, καθώς έγινε ο πρώτος Λαμπαδηδρόμος για τους 33ους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα λάβουν χώρα στο Παρίσι το καλοκαίρι του 2024.

Ο Έλληνας κωπηλάτης παρέλαβε την Ολυμπιακή Φλόγα από την Πρωθιέρεια, Μαίρη Μηνά για το ταξίδι με τελικό προορισμό την πρωτεύουσα της Γαλλίας, όπου σε σχεδόν 100 ημέρες θα διεξαχθεί η Τελετή Έναρξης.

Μετά το τέλος της Τελετής, ο Στέφανος Ντούσκος μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ, σχολιάζοντας: «Ήταν κάτι ξεχωριστό, μοναδικό που έκαναν αυτά τα μέτρα μέσα σε τόσους χιλιάδες θεατές. Νιώθω ότι κουβάλησα, κατά κάποιο τρόπο, όλους της Έλληνες μαζί μου. Νιώθω μια μεγάλη συγκίνηση και ιδιαίτερη χαρά γιατί μπόρεσα και μετέφερα τη Φλόγα, από εδώ που ξεκίνησε ο Αθλητισμός. Από εδώ που ξεκίνησαν όλα, τα αρχαία χρόνια και χαίρομαι ιδιαίτερα που ήμουν εγώ ο πρώτος Λαμπαδηδρόμος».

Αναφορικά με τα αισθήματά του, σε σχέση με την πρόβα που πήρε μέρος τη Δευτέρα, απάντησε: «Η πρόβα δεν συγκρίνεται μ' αυτό το συναίσθημα. Όταν παίρνεις τη Φλόγα νιώθεις κάτι μοναδικό, ιδιαίτερο. Μπορούν να το καταλάβουν καλά, αυτοί που το έκαναν στο παρελθόν».

Και συνέχισε αναφορικά με την παρουσία κόσμου: «Ήμουν ιδιαίτερα συγκινημένος. Μου περνούσαν διάφορες σκέψεις από το μυαλό. Τα Ολυμπιακά Ιδεώδη. Ένιωσα μια χαρά και μια συγκίνηση σ' όλο μου το σώμα».

Τέλος, αναφορικά με την προετοιμασία του, δήλωσε: «Είμαι σε καλή κατάσταση. Ευελπιστούμε όταν έρθει η στιγμή στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα είμαστε στην καλύτερη κατάσταση και να κατακτήσουμε ένα Ολυμπιακό μετάλλιο για την Ελλάδα».

? Stefanos Ntouskos, an Olympic champion in rowing, is the first torchbearer of the #Paris2024 #OlympicTorchRelay. ??#Paris2024 | @Paris2024 pic.twitter.com/YTHkG9rIVA